Görenleri hayrete düşürdü! '9 canlı' 6 bacaklı

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Kanada'nın Alberta eyaletindeki Edmonton şehrinde bir veteriner kliniği, Nisan 2025'te görenleri hayrete düşüren bir vakayla karşılaştı.

Daily Mail'in haberine göre, kliniğe getirilen 1 yaşındaki sokak kedisi, doğuştan 6 bacağa sahipti.

Klinik çalışanları, kedinin yan tarafından çıkan 2 ekstra bacağı olduğunu duyduklarında "Bu mümkün değil" tepkisi verdiler. Ancak yapılan muayeneler, kedinin gerçekten de 6 bacaklı doğduğunu ortaya çıkardı.

Yapılan tetkikler sonucunda, kedinin sadece üç bacağının normal çalıştığı anlaşıldı. Diğer bacaklar, kedinin hareket kabiliyetini ciddi şekilde kısıtlıyor ve yemek yemek gibi temel ihtiyaçlarını bile zorlaştırıyordu.

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Kedinin acısını hafifletmek ve yaşam kalitesini artırmak için 2 saat süren bir ameliyat yapıldı. Ameliyatta, işlevsiz olan 2 bacak alındı.

Ameliyatın ardından Bitsy adı verilen kedi, kısa sürede toparlandı. Artık rahatça hareket edebiliyor, koşabiliyor ve masadan masaya zıplayabiliyordu. Kliniğin müdürü tarafından sahiplenilen Bitsy, üzerindeki ağırlıktan kurtulunca adeta yeniden doğmuş gibiydi.

Veterinerler, bu ilginç durumun kedinin anne karnındayken ikizinin bacaklarını emmesinden kaynaklandığını düşünüyor. Bu nadir görülen olay, Bitsy'yi gerçekten "9 canlı" yapmıştı.