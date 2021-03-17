Görenler şoke oldu: İsrail'de Netanyahu'ya 'çıplak heykel' şoku!

İsrail’de en uzun süre başbakanlık görevini yürüten isim olan Binyamin Netanyahu, 23 Mart’ta yapılacak seçimlere hazırlanırken bir yandan da hakkındaki üç ayrı yolsuzluk dosyası nedeniyle yargılanmaya devam ediyor.

Davaların tarihi mahkeme tarafından sürekli değiştirilip, seçim sonrasına ertelenirken halkın Netanyahu aleyhine düzenlediği sokak protestoları da zamanla Kovid-19 salgını nedeniyle azaldı.

Binyamin Netanyahu, 23 Mart’ta yapılacak seçimlerde koltuğunu korumak için seçim kampanyasını ağırlıklı olarak yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı üzerinden yürütüyor.

İsrail’de yaklaşık iki hafta sonra yapılacak seçim için liderler yavaş yavaş kampanyalarına başladı.

Ülkede iki yıl içinde 4.kez yapılacak seçimlerde en çok merak edilen konulardan biri de Netanyahu’nun koltuğunu koruyup koruyamayacağı. Netanyahu, hakkında devam eden yolsuzluk davasında elini güçlü tutmak için başbakanlık koltuğunu korumayı istiyor.

Seçim kampanyasını Kovid-19 aşısı üzerine yürüten Netanyahu, ülkesinin salgına karşı “başarılı” olduğu mesajıyla kaybettiği seçmen desteğini yeniden kazanmaya çalışıyor.

Zira İsrail, dünyada nüfusuna oranla en fazla aşı yapılan ülke konumunda.

Öte yandan başkent Tel Aviv'de Habime Meydanı'nda bir anda ortaya çıkan ve Netanyahu'yu çıplak ve eğilmiş bir şekilde gösteren heykel ülkede büyük bir krize yol açtı.

Jerusalem Post gazetesinde yer alan habere göre, bu sabah İsrail'in Tel Aviv'deki Habime Meydanı'ndaki İsrailliler çömelmiş ve çıplak Benyamin Netanyahu heykeli ile karşılaştı.

Meydandan geçenlerin şaşkın bakışlarına neden olan bronz heykelin etrafı polisler tarafından önce parmaklıklarla çevrildi daha sonra ise kaldırıldı.

Kim tarafından yapıldığı henüz belirlenemeyen heykelde isim olarak 'İsrail Kahramanı' ibaresi yer alıyordu. Heykelin 6 ton ağırlığında ve 5 metre uzunluğunda olduğu belirtildi.

Yapanın kimliğinin belirlenemediği heykelin Netanyahu'yu protesto amacıyla meydana konulduğu düşünülüyor.

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