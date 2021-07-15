Görenler şoke oldu... Helikopter caddenin ortasına indi!

Romanya'da eğitim uçuşu yapan ABD helikopteri Bükreş'te bir caddeye acil iniş yaptı

Romanya'da eğitime katılan bir Amerikan Black Hawk helikopteri, teknik sorunlar nedeniyle başkent Bükreş'teki Charles de Gaulle Meydanı'na acil iniş yaptı.

Bakanlık sözcüsü Tuğgeneral Constantin Spinu Reuters'e yaptığı açıklamada, savunma bakanlığının planlanan iki törene de tüm uçakların katılımını iptal ettiğini söyledi. Spinu, "Her iki tören de askeri uçakların katılımı olmadan gerçekleştirilecek." diye konuştu.

Romanya İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Romanya Havacılık Günü için eğitime katılan Black Hawk helikopterinin caddeye acil inişi sırasında herhangi bir can kaybının yaşanmadığı fakat elektrik direklerinin yıkıldığı ve park halindeki bazı araçların zarar gördüğü belirtildi.

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