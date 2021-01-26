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HaberlerDünya HaberleriGörenler şaştı kaldı! ABD’li sosyal medya fenomeni barbie bebeğe benzemek için 90 kilo verdi
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Dünya
DHA
Haber Giriş: 26.01.2021 - 20:44 | Son Güncelleme:

Görenler şaştı kaldı! ABD’li sosyal medya fenomeni barbie bebeğe benzemek için 90 kilo verdi

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Görenler şaştı kaldı! ABD’li sosyal medya fenomeni barbie bebeğe benzemek için 90 kilo verdi
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ABD’nin Nevada eyaletinde yaşayan ve sosyal medya influencer’ı olan Avustralyalı 36 yaşındaki Kayla Lavende, 90 kilo verdi. Genç kadın, aşırı kilolarından dolayı uçakta iki koltuk bileti almak zorunda kalınca kilo verme kararı verdiğini açıkladı.

Sosyal medya influencer’ı olan Avustralyalı genç kadın Kayla Lavende, 90 kilo vererek hayranı olduğu Barbie bebeklerine benzedi. Lavende, uçakta kilolarından dolayı bir yerine iki koltuk almak zorunda kalınca kilo verme kararını verdiğini ifade etti. 154 kilodan 64 kiloya düşen genç kadın, 2 yıl boyunca diyet ve spor yaptığını belirtti.

Görenler şaştı kaldı ABD’li sosyal medya fenomeni barbie bebeğe benzemek için 90 kilo verdi

Plastik oyuncak Barbie'ye olan hayranlığından bahseden Kayla, ikonik oyuncak bebeğe olan takıntısının çocukken başladığını söyledi. Lavende basına yaptığı açıklamada, “Barbie olmak istediğimden değil ama bana her zaman ilham verdi” dedi.

Görenler şaştı kaldı ABD’li sosyal medya fenomeni barbie bebeğe benzemek için 90 kilo verdi

Görenler şaştı kaldı ABD’li sosyal medya fenomeni barbie bebeğe benzemek için 90 kilo verdi

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