Görenler şaştı kaldı! ABD’li sosyal medya fenomeni barbie bebeğe benzemek için 90 kilo verdi

Sosyal medya influencer’ı olan Avustralyalı genç kadın Kayla Lavende, 90 kilo vererek hayranı olduğu Barbie bebeklerine benzedi. Lavende, uçakta kilolarından dolayı bir yerine iki koltuk almak zorunda kalınca kilo verme kararını verdiğini ifade etti. 154 kilodan 64 kiloya düşen genç kadın, 2 yıl boyunca diyet ve spor yaptığını belirtti.

Plastik oyuncak Barbie'ye olan hayranlığından bahseden Kayla, ikonik oyuncak bebeğe olan takıntısının çocukken başladığını söyledi. Lavende basına yaptığı açıklamada, “Barbie olmak istediğimden değil ama bana her zaman ilham verdi” dedi.





