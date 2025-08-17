Görenler gözlerine inanamıyordu! 'Kesin uzaylılar yapmıştır' dediler, gizem 45 yıl sonra aydınlandı

Haberin Devamı

SACSAYHUAMAN

Sacsayhuaman, And Dağları'nın Peru sınırları içinde kalan bölümünde, İnkaların eski başkenti Cusco'nun hemen dışında bulunan bir kale. Burayı inanılmaz yapan şey, oyarak şekillendirilmiş ve tıpkı bir yapboz gibi bir araya getirilmiş binlerce dev kayadan inşa edilmiş olması. Bu nedenle bazı kişiler Sacsayhuaman'ı inşa eden antik medeniyetin, başka gezegenlerde yaşayan dostlarından destek aldığına inanıyor.

1000 yıllık kaleyi oluşturan kayaların her birinin ağırlığı 220 ton civarında. Üstelik araştırmalar bu kayaların yaklaşık 35 kilometre uzaktan buraya getirildiği, havaya kaldırıldığı ve lazer hassasiyetiyle yerlerine oturtulduğuna işaret ediyor.

Çok eski bir medeniyetin, böylesi zor bir mühendislik projesini gerçekleştirebilmiş olması gerçekten akıllara durgunluk veriyor. Anlaşılan o ki İnkalar astronomi ve takvimcilik kadar inşaatçılık konusunda da maharetli bir topluluktu.

Nitekim, İnkaların taş işçiliği konusundaki hünerlerin ortaya koyan tek eser Sacsayhuaman değil. Benzer duvarlar, İnka İmparatorluğu'nun farklı yerlerinde de karşımıza çıkıyor. Özellikle Cusco'da bulunan bir duvarın merkezinde bulunan 12 köşeli bir taş gerçekten hayranlık uyandırıyor.

Yakın zamanda arkeologlar, İnkaların madenlerden çıkardıkları taşları şehirlere taşımak için kullandıkları bir ip ve makara sisteminin izlerini ortaya çıkardı. Bu sayede dev duvarların uzaylıların desteğinden ziyade insanların gücü ve zekasıyla inşa edildiği de anlaşılmış oldu.

NASCA ÇİZGİLERİ

Peru'nun başkenti Lima'nın 320 kilometre güneydoğusundaki çözün ortasında yüzlerce uzun beyaz çizgi bulunuyor. Bu çizgiler yakından bakıldığında rastgele çizilmiş gibi görünse de gerçek böyle değil. Zira bu çizgilere 430 adet geometrik şekil ile örümcek, maymun, sinekkuşu gibi hayvanların temsilleri eşlik ediyor. Daha son yıllarda bilim insanları yapay zeka teknolojisini kullanarak, daha önce bilinmeyen 300 çizim daha keşfetti.

Çizgilerin en uzunu, kilometreler boyunca dümdüz uzanıyor. En büyük şekiller yaklaşık 360 metrelik bir alanı kaplıyor ve neye benzedikleri yukarıdan bakılınca çok daha net anlaşılıyor. Nazca Çizgileri olarak da bilinen 2.000 yaşındaki bu çizgiler UNESCO Dünya Mirası listesinde de yer alıyor.

Bu kadar eski ve büyük olmaları, yukarıdan bakınca çok çarpıcı manzaralar oluşturmaları ve gizemli doğaları nedeniyle, Nasca Çizgileri çoğu zaman uzaylıların Dünya'ya attığı bir imza olarak kabul ediliyor. Zira antik çağda yaşayan ve uçmayı bilmeyen insanların çölün ortasına böylesine büyük desenler çizmiş olmasının başka bir açıklaması olamayacağı düşünülüyor.

Öte yandan yapılan araştırmalar, bu çizgileri çizmenin düşünüldüğü kadar zor olmadığını ortaya koydu. Jeoglif adı verilen bu gizemli çizgilerin, toprağın en üst katmanı olan pas rengi kayaları kaldırıp alttaki parlak beyaz kumları ortaya çıkararak çizildiği anlaşıldı.

Peki 2.000 yıl önce yaşamış olan insanların bu çizgileri çizmesinin sebebi neydi? Bu sorunun cevabı biraz daha karmaşık. 1900'lü yılların başlarında çizgileri ilk kez inceleyen bilim insanları, desenlerin takım yıldızlarla ya da solstislerle uyumlu olarak çizilmiş olabileceği fikrini ortaya attı.

Ancak güncel çalışmalar, Nasca Çizgilerinin su ve doğurganlıkla alakalı tören ya da ritüel alanlarına işaret ettiğini gösteriyor. Desenler havadan görülmenin yanı sıra, düzlüğü çevreleyen tepelerden de görülebiliyor.

MISIR PİRAMİTLERİ

Mısır'ın en ünlü piramitleri, Kahire'nin hemen dışında Gize'de bulunuyor. 4.500 yılı aşkın zaman önce Bronz Çağı'nda inşa edilmiş olan Gize Piramitleri, Antik Mısır kraliçelerinin ve firavunlarının ebedi istirahatgahları olarak inşa edilmiş.

Ama Mısırlıların bu dev piramitleri nasıl inşa edebildikleri konusu kafaları kurcalıyor. Zira piramitler, her biri en az 2 ton ağırlığındaki çok düzgün yontulmuş taşlarla inşa edilmiş. Günümüzde kullanılan dev vinçlerle ve inşaat makineleriyle bile, Keops Piramidi gibi dev bir anıtı hayata geçirmek oldukça zor görünüyor.

Tabii bir de piramitlerin de parçası olduğu tapınak kompleksinin astronomik konfigürasyonu meselesi var. Arkeologlar, piramitlerin konumlarının Orion Kemeri'ndeki yıldızlarla örtüştüğüne inanıyor.

Ek olarak uzaylılarla ilgili teorileri ortaya atanlar, bu piramitlerin yüzlerce yıl sonra inşa edilmiş diğer birçok piramide kıyasla çok daha iyi durumda olduğuna da dikkat çekiyor. (Tabii bu arada geçtiğimiz yüzyıllarda piramitleri korumak ve tamir etmek için yapılmış olan çalışmalar göz ardı ediliyor.)

O halde soru şu: Mısır piramitlerini uzaylılar mı yaptı? Bu soruya evet demek pek doğru değil. Bilim insanlarının Mısırlıların piramitleri nasıl inşa ettiği konusunda çok emin olmadığı doğru. Özellikle inşaat sürecinin çok kısa olması kafaları kurcalıyor. Ancak bu tapınakların sizin bizim gibi insanların ellerinden çıktığını gösteren çok sayıda kanıt bulunuyor.

STONEHENGE

İngiltere kırsalında Salisbury kasabasının yakınlarında bulunan Stonehenge, her biri 50 ton ağırlığındaki kayalardan oluşan bir çember. İsviçreli yazar Erich von Daniken, Neolitik döneme ait bu çemberin hem bir Güneş Sistemi modeli hem de uzay gemilerinin inişini kolaylaştırmak için hazırlanmış bir pist olduğunu iddia ediyor.

Sonuçta bu dev kayaların, çıkarıldıkları taş ocağından yüzlerce kilometre uzağa getirilmiş ve bu şekilde konumlandırılmış olması çok kolay açıklanabilecek bir durum değil.

Gerçekten de Stonehenge'in anlamını ve inşa sebebini net olarak bilen kimse yok. Ancak yukarıda bahsettiğimiz diğer gizemli alanlarda olduğu üzere, Stonehenge söz konusu olduğunda da açıklama uzaylılar değil. Aksine bilim insanları, bu anıtın, 5.000 yıl önce kullanılan teknolojilerle inşa edilebilmesinin mümkün olduğunu ortaya koydu.

Öte yandan Stonehenge'i oluşturan kayaların solstisler ve tutulmalarla örtüştüğü de anlaşıldı. Bu da Stonehenge'i inşa edenlerin göklerden gelmeseler bile astronomi konusunda oldukça bilgili olduklarını gösteriyor.

TEOTIHUACAN

Kelime anlamı "Tanrıların Şehri" olan Teotihuacan, Meksika'da bulunan antik bir şehir. Burayı benzersiz yapan şey ise piramit şeklindeki tapınakları ve binalarının gökcisimleriyle uyumlu konumları.

2.000 yıldan daha eski olan Teotihuacan'ın yaşı, büyüklüğü ve karmaşıklığı, "Burayı insanlar yapmış olamaz" dedirtse de kanıtlar tam tersini söylüyor.

Bilim insanları, 100.000'den fazla insanın yaşayabileceği bu şehrin Maya, Zapotec ve Mixtec medeniyetlerinin elbirliği ile inşa edildiğine inanıyor. Duvar resimleriyle, aletleriyle, ulaşım sistemleriyle ve gelişmiş tarım uygulamalarıyla Teotihuacan'ın teknolojik anlamda Aztek öncesi Meksika'dan çok daha gelişmiş bir şehir olduğu düşünülüyor.

Teotihuacan'ın en bilinen binası açık ara Güneş Piramidi. Batı Yarımküre'de bulunan bu tür anıtların en büyüklerinden biri olan piramidin tuhaf konumunun da takvim döngüleriyle alakalı olduğuna inanılıyor.

PASKALYA ADASI

Paskalya Adası'nda bulunan moai'ler yani büyük taş heykeller hakkında söylenenler de yukarıda bahsettiğimiz diğer yerlerden çok farklı değil. Rapa Nui halkının bu heykelleri 1.000 yılı aşkın zaman önce oyup buraya dikebilmiş olması pek olası görünmüyor. Moai'lerin Paskalya Adası'na nereden geldiği merak ediliyor.

Sönmüş volkanlarla dolu Paskalya Adası'nın çeşitli noktalarına yayılmış yaklaşık 900 adet heykel bulunuyor. Ortalama 4 metre boyundaki ve 14 ton ağırlığındaki bu heykellerin, Rano Raraku taş ocağından çıkarılan volkanik tüften oyulduğu tahmin ediliyor. Taş ocağındaki 400'den fazla heykelin bazıları halen yapım aşamasında, bazıları ise tamamlanıp nihai konumlarına taşınmayı bekler halde kalmış.

Heykellerin oyulma sebeplerinin ne olduğu bilinmiyor ancak dini ya da törensel nedenler olabileceği düşünülüyor. Öte yandan taş işçiliğinde bu kadar ilerlemiş olan Rapa Nui halkına ne olduğu da belli değil.

Bir teori Rapa Nui uygarlığının, kendilerinin sebep olduğu bir çevre felaketi sonucu yeryüzünden silindiğini öne sürüyor. Ancak 2024 yılında Columbia Üniversitesi'nde yapılan bir araştırmada bu iddiaya karşı deliller sunuldu.

BONUS: MARS'TAKİ YÜZ

Viking 1 uzay aracının 1976 yılında keşfettiği "Mars'taki Yüz" yaklaşık 3 kilometre uzunluğunda ve Cydonia adı verilen bölgede yer alıyor. Cydonia, Mars'ın kuzeyinde bulunan düzlüklerle, güneydeki kraterli araziyi birbirinden ayırıyor.

İlk keşfedildiğinde bilim insanları bu yüzü bir gölge oyunu olduğunu belirterek fazla ciddiye almadı. Ancak aradan geçen zamanda, Mars'taki Yüz, inşaat yapmayı seven uzaylıların Güneş Sistemi'ni ziyaret ettiğine dair bir kanıt olarak görülmeye başladı.

2021 yılında NASA'nın çok daha yüksek çözünürlüklü kameralarla donatılmış Mars Küresel Araştırmacısı adlı aracı, yüzün fotoğrafını çekmek için bir kez daha bölgeye gitti. Bu sayede ortada bir yüz olmadığı, yüz zannedilen şeyin ABD'nin güneybatı eyaletlerinde çok sık görülen ve "mesa" adı verilen üstü yassı tepeciklerin Mars versiyonu olduğu ortaya çıktı.

