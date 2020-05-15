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Sıradaki Haber

Dünya
Sonat KEREM/RUSYA, (DHA)
Haber Giriş: 15.05.2020 - 15:38,Son Güncelleme:

Görenler bir daha baktı! Rusya'da ilginç anlar

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Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle üst düzey tedbirlerin uygulandığı Rusya'da sıra dışı bir nikah törenine imza atıldı. Nihah memuru, apartmanın dış cephesinden platform asansörüyle genç çiftin bulunduğu üçüncü katın balkonuna çıkarak nikah kıydı

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  • Rusya’da karantinada sıra dışı nikah
  • Rusya’da karantinada sıra dışı nikah
  • Rusya’da karantinada sıra dışı nikah
  • Rusya’da karantinada sıra dışı nikah
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Rusya’nın Krasnodar kentinde, sokağa çıkma yasağına rağmen nikah tarihlerini ertelemek istemeyen bir çift, evlerinin balkonunda dünya evine girdi. Nikah memurunun, apartmanın dış cephesinden platform asansörüyle genç çiftin bulunduğu üçüncü katın balkonuna çıkması ilginç görüntü oluşturdu.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, gelinle damadın bulunduğu balkonun balonlarla süslendiği, davetlilerin ise sosyal mesafe kuralına uyarak sokakta töreni takip ettikleri görüldü.

Nikah memurunun “Sizi karı koca ilan diyorum” demesinin ardından, dışarıda toplanan kişiler alkışlarla yeni evlileri kutladı. Daha sonra genç çift gökyüzüne bir çift beyaz güvercin bıraktı.

RUSYA'DA SON DURUM

Öte yandan bugün itibarıyla 262 bin 843 koronavirüs vakasının tespit edildiği Rusya’da, 2 bin 418 hasta virüs nedeniyle hayatını kaybetti.

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