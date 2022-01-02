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Gören şaşkına döndü: Gökten balık yağdı!

#ABD#Texas#Gökten Balık Yağdı
Gören şaşkına döndü: Gökten balık yağdı

ABD'nin Texas eyaletinin Texarkana şehri çok nadir görülen şoke edici bir hava olayı yaşadı. Şehirde yaşayanlar gökten balık yağdığını görünce adeta şaşkına döndü.

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ABD'nin Texas eyaletinin Texarkana şehrinin resmi Facebook hesabında haftanın başında paylaşılan bir gönderi bir anda viral haline gelerek sosyal medyanın en çok konuşulan olaylarından biri oldu.

Hesaptan yapılan paylaşımda Texarkana şehrinin bir 'hayvan yağmuruna' maruz kaldığı ve gökten balık yağdığı yazılmıştı. 

Peki bu gerçekten mümkün mü? 'Hayvan yağmurları' çok nadir görülen bir doğal fenomen olarak adlandırılıyor. Yani olanaksız değil ve mümkün ama hayatlarımızda böyle şoke edici bir olayla karşılaşma ihtimalimiz de neredeyse yok denecek kadar az.

Texarkana şehrinin resmi Facebook hesabından yapılan paylaşımda bir fotoğraf paylaşıldı ve şehir sakinleri 'hayvan yağmuru' konusunda uyarıldı. Paylaşımda "2021 yılı tüm numaralarını yapmaya devam ediyor... Texarkana şehrinde gökten balık yağdı ve hayır bu bir şaka değil." ifadeleri kullanıldı. Olayın gerçek olduğuna dair görgü tanıklarının paylaşımlarına da yer verilirken vatandaşlardan olayla ilgili fotoğrafları paylaşmaları istendi.

Texarkana'da yaşayan  James Audirsch, yerel basına yaptığı açıklamada bir araba galerisinde çalıştığını ve olay anında yıldırım düşmesine benzer bir ses duyarak dışarı çıktıklarını ve çok şiddetli yağmur yağarken gökyüzünden yere balıklar düştüğünü gördüklerini aktardı.

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Gökten yağan balıkların 10 ila 12 santimetre boyunda olduğu bildirildi. Bir diğer Texarkana sakini Tim Brigham da yaptığı açıklamada olaya çok şaşırdığını, şaşkınlığını bir nebze giderdikten sonra ise bir kova alıp gökten düşen balıkları topladığını ve bunları daha sonra balık avlamaka için yem olarak kullanacağını söyledi.

Gören şaşkına döndü: Gökten balık yağdı

2017 yılında California eyaletinde de benzer bir durum yaşanmış, bir ilk okulun üzerine gökten yağmurla birlikte küçük balıklar yağmıştı.

Peki gökten balık ya da başka küçük hayvanlar nasıl yağıyor? bilim insanlarına göre bunun sebebi nadir görülen ve 'su hortumu' denen bir doğal olay. Su hortumu bir su kütlesi üzerinde meydana gelen yoğun bir sütunlu girdaptır ve gerçek bir hortuma benzer. Bazıları kümülüs kongestus bulutuna, bazıları kümülüs bulutuna ve bazıları kümülonimbus bulutuna bağlıdır. Zaman zaman küçük balıklar, yarasalar, kuşlar ve kurbağalar bu su hortumuna yakalanarak bulutlara kadar yükselir ve yağmur damlalarıyla birlikte yere düşerler.

 

 

 

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#ABD#Texas#Gökten Balık Yağdı

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