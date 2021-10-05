Gören bir daha baktı! Hindistan'da yolcu uçağı köprüye sıkıştı

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Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de çekilen bir video bir anda sosyal medyada paylaşım rekorları kırdı ve viral haline geldi. İnanılması güç anları kayıt altına alan videoda devasa büyüklükte bir yolcu uçağı bir üst geçide sıkışmıştı... Olay anına şahit olanların sayısız yorum yaptığı bu paylaşım bugüne kadarki en ilginç uçak kazalarından biri olarak tarihe geçmeye aday oldu.

Üzerindeki amblemlerden Hindistan Havayolları'na ait olduğu anlaşılan Airbus A320 tipi uçak uçak karayoluyla taşınırken işlek bir ana caddedeki üst geçide 'takıldı' ve orada sıkışıp kaldı. Videoda o anlarda yoldan hızlı bir şekilde geçen araçlar açıkça görülüyor.

Videoyu Twitter'da ilk olarak paylaşan Hint gazeteci daha sonra Hindistan Havayolları'nın açıklamasını da takipçileriyle paylaşınca bu tuhaf durumun nasıl ortaya çıktığı da açıklık kazandı.

#WATCH An @airindiain plane ✈️ (not in service) got stuck under foot over bridge. Can anyone confirm the date and location?

The competition starts now👇 pic.twitter.com/pukB0VmsW3 — Ashoke Raj (@Ashoke_Raj) October 3, 2021

Yapılan açıklamaya göre yolcu uçağı şirket tarafından hurdaya çıkarılmış ve satılmış bir araç. Şirket bu uçakla artık bir ilgimiz kalmamıştır açıklamasını yaptıktan sonra hadisenin uçağın yeni sahipleri tarafından taşınırken gerçekleştiğini duyurdu.

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Delhi Havalimanı yetkilileri de Hindistan basınına yaptıkları açıklamada bu beyanı doğruladı ve uçağın nakliyesini gerçekleştiren kişi ya da kişilerin 'hatalı' bir yol izleyerek bu ilginç duruma sebep olduklarını duyurdu.

Binlerce kez paylaşılan video ile ilgili olarak sosyal medya kullanıcıları bu inanılmaz olayın nasıl gerçekleştiğini birbirlerine sorarken kimi görgü tanıkları uçağın birkaç gündür orada sıkışmış vaziyette durduğunu iddia etti.

Uçağın kanatlarının taşınma işlemini kolaylaştırmak için sökülmüş olduğu dikkatlerden kaçmazken sosyal medyada daha önce de benzer bir durumun yine Hindistan'da, Batı Bengal eyaletinde gerçekleştiği konuşuldu. Hindistan havayollarına ait bir Boeing 737-200 tipi uçak 2019 yılının aralık ayında bir köprünün altından geçirilmeye çalışılınca benzer görüntüler yaşanmıştı...