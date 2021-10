Gören bir daha baktı! Hindistan'da yolcu uçağı köprüye sıkıştı

Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de çekilen bir video bir anda sosyal medyada paylaşım rekorları kırdı ve viral haline geldi. İnanılması güç anları kayıt altına alan videoda devasa büyüklükte bir yolcu uçağı bir üst geçide sıkışmıştı... Olay anına şahit olanların sayısız yorum yaptığı bu paylaşım bugüne kadarki en ilginç uçak kazalarından biri olarak tarihe geçmeye aday oldu.

Üzerindeki amblemlerden Hindistan Havayolları'na ait olduğu anlaşılan Airbus A320 tipi uçak uçak karayoluyla taşınırken işlek bir ana caddedeki üst geçide 'takıldı' ve orada sıkışıp kaldı. Videoda o anlarda yoldan hızlı bir şekilde geçen araçlar açıkça görülüyor.

Videoyu Twitter'da ilk olarak paylaşan Hint gazeteci daha sonra Hindistan Havayolları'nın açıklamasını da takipçileriyle paylaşınca bu tuhaf durumun nasıl ortaya çıktığı da açıklık kazandı.

#WATCH An @airindiain plane ✈️ (not in service) got stuck under foot over bridge. Can anyone confirm the date and location?

