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Gördüğü korkunç halüsinasyonların sebebi CBS sendromu çıktı! 'İnsanlar aklımı yitirdiğimi düşünüyordu'

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#İngiltere#Charles Bonnet Sendromu#Cbs
Gördüğü korkunç halüsinasyonların sebebi CBS sendromu çıktı İnsanlar aklımı yitirdiğimi düşünüyordu
Oluşturulma Tarihi: Ocak 24, 2023 16:18

Evinde geçirdiği ani bir kaza sonucu görme yetisini kaybeden 42 yaşındaki kadın, ameliyat sonrası başlayan ve hayatını kabusa çeviren halüsinasyonların sebebinin adını daha önce hiç duymadığı bir hastalıktan kaynaklandığını keşfetti İngiltere'de yapılan bir araştırmaya göre tıp uzmanlarının üçte birinden fazlası söz konusu durumun farkında değil.

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İngiltere'de yaşayan grafiker Nina Chesworth evinde geçirdiği trajik bir kaza sonrası görme yetisini kaybetti.

Hastaneye götürülen ve ameliyata alınan bir çocuk annesi kadın, operasyon sonrası ilginç semptomlar yaşamaya başladı.

HALÜSÜNASYONLAR GÖRMEYE BAŞLADI

İlk başlarda çok parlak ve farklı renklerde ışık demetleri gören Nina, zamanla bu renklerin şekil almaya başladığını fark etti. Doktorlar bu durumun zihninin ona oynadığı bir oyun olduğunu ve kısa sürede geçeceğini söyleyince durumu çok da ciddiye almadı ancak eve geri döndüğünde durum kötüleşmeye başladı.

Gördüğü korkunç halüsinasyonların sebebi CBS sendromu çıktı İnsanlar aklımı yitirdiğimi düşünüyordu

DURUMU GİDEREK AĞIRLAŞTI

Gördüğü halüsinasyonlar giderek korkunç bir hal almaya başlamıştı. Sürekli bir kabusun içinde yaşayan kadın zombilere benzer yaratıklar, kana bulanmış devasa köpekler görüyordu ancak bunu bir süre kimseye anlatamıyordu çünkü çevresindeki insanların onu yargılayacağından endişe ediyordu.

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ADINI HİÇ DUYMADIĞI BİR HASTALIK: CBS

Durum dayanılmaz bir hal alınca kocasından yardım istedi ve internette yaptıkları araştırmalar sonunda 'Esme’s Umbrella' isimli bir yardım derneğine ulaştılar.

Hayır kurumu ile görüşmeye giden Nina yaşadığı durumun Charles Bonnet Sendromu (CBS) isimli bir hastalıktan kaynaklandığını öğrendi.

Gördüğü korkunç halüsinasyonların sebebi CBS sendromu çıktı İnsanlar aklımı yitirdiğimi düşünüyordu

"AKIL HASTALIĞI OLMADIĞINI ÖĞRENMEK BENİ ÇOK RAHATLATTI"

Adını hiç duymadığı hastalıkla ilgili araştırmalar yapan Profesör Dominic Ffytche'e ulaşan Nina yaşadığı süreci şöyle anlattı;

"Tüm bunlar 4 yıl önceydi, hala resmi bir teşhis alamadım. Görüştüğüm doktorların hepsinin yaşadıklarımla ilgili farklı görüşleri vardı. Çevremdeki insanlar aklımı kaçırdığımı düşünüyordu. 'Esme’s Umbrella'ya gittikten sonra bunun bir akıl hastalığı olmadığını, görme kaybının olası doğal bir etkisi olduğunu öğrenmek beni çok rahatlattı"

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TIP UZMANLARININ ÇOĞU FARKINDA DEĞİL! YAKLAŞIK 1 MİLYON KİŞİYİ ETKİLİYOR

Birleşik Krallık'ta yapılan bir araştırma en az 1 milyon insanın korkunç halüsinasyonlara neden olabilecek CBS sendromundan mustarip olduğunu ortaya koydu.

Aynı araştırmaya göre tıp uzmanlarının üçte birinden fazlası durumun farkında değil. Doktorlar, pratisyen hekimler ve optometristlerin de aralarında bulunduğu sağlık çalışanın katıldığı bir ankete katılan bin 100 kişiden yüzde 37'sinin CBS'den haberdar olmadığı ortaya çıktı.

Gördüğü korkunç halüsinasyonların sebebi CBS sendromu çıktı İnsanlar aklımı yitirdiğimi düşünüyordu

CHARLES BONNET SENDROUMU (CBS) NEDİR?

Charles Bonnet Sendromu (CBS), görme yetilerinin en az %60'ını kaybetmiş görme engelli insanları etkileyen bir hastalık. Sendrom rahatsız edici ve korkutucu olabilen halüsinasyonlara neden oluyor.

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Bu halüsinasyonlar, görme kaybı nedeni ile gözden beyne giden düzenli mesajların durması ve beynin yorumlayacağı hiçbir şey kalmaması sonucu kendi vizyonlarını yaratması nedeniyle oluşuyor.

CBS kendiliğinden iyileşebilir veya aylarca, yıllarca sürebilir. Görme bozukluğunun düzeltilebilmesi hastalığın tedavisinde önemli bir rol oynar.

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#İngiltere#Charles Bonnet Sendromu#Cbs

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