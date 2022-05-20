Gördüğü her şeyi kaydetti... Ruslar tarafından kaçırıldı!

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Yuliia Paievska’nın takma adı Taira; herkes onu bu ismiyle tanıyor ve seviyor.

53 yaşındaki Taira, Ukrayna'da yıldız bir sporcu ve ülkenin gönüllü sağlık ekibini eğiten kişi olarak biliniyor. Videosunda ve arkadaşlarının açıklamalarında coşkulu bir kişilik ve yunuslarla yüzmekten keyif alan biri olarak tanımlanıyor.

Taira’nın çektiği video, Rus işgali ve Ukrayna direnişinin dünya çapında bir sembolü haline gelen kuşatma altındaki Mariupol’de 6 Şubat-10 Mart tarihleri ​​arasında kaydedilmiş görüntülerden oluşuyor. Taira, bu ses getiren videoda bir çocuğun ölümünü ve her iki taraftan da yaralı askerlerin tedavisini kaydetmiş.

Taira her yerde... Cephede, spor yarışmalarında ve kameraların önünde

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256 gigabaytlık bu görüntüler Mariupol kentindeki son uluslararası gazeteciler olan Associated Press ekibine verildi ve onlarla birlikte Ukrayna dışına kaçırıldı.

RUSLAR TARAFINDAN KAÇIRILDI!

Rus askerleri, ertesi gün, 16 Mart'ta Taira'yı ve şoförünü ele geçirdi; bu, Ukrayna'nın şu anda Rusya tarafından kontrol edilen bölgelerindeki birçok zorla kaçırılma olayından biri.

Rusya, Taira'yı Nazi yanlısı Azak Taburu için çalışıyor olarak tasvir etti. Ancak AP böyle bir kanıt bulamadı ve arkadaşları ve meslektaşları onun Azak ile hiçbir bağlantısı olmadığını söyledi.

Taira'nın kaydettiği görüntüler, yaralı Rus askerlerini ve Ukraynalı sivilleri kurtarmaya çalıştığını doğruluyor.

10 Mart'ta kaydedilen bir videoda, iki Rus askerinin bir Ukraynalı asker tarafından ambulanstan kabaca alındığı görülüyor. Biri tekerlekli sandalyede. Diğeri dizlerinin üzerinde, elleri arkasından bağlı, bacağında bariz bir yaralanma var. Gözlerini kışlık şapkalarla kapatıyorlar ve beyaz kol bantları takıyorlar. Taira'nın taktığı kafa kamerasının Prens Harry tarafından Ukrayna'ya yollandığı söyleniyor

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AYIRIM YAPMADAN HERKESİ TEDAVİ ETTİ

Bir kadın Taira’ya "Rusları tedavi edecek misin?" diye soruyor. Taira ise ona “Bize karşı nazik olmayacaklar. Ama başka türlü yapamazdım. Onlar savaş esiri." diyerek cevap veriyor.

Taira şu anda Rusların tutsağı, yerel yetkililer, gazeteciler, aktivistler ve insan hakları savunucuları dahil olmak üzere kaçırılan veya yakalanan yüzlerce önde gelen Ukraynalıdan biri.

Ukrayna'daki BM İnsan Hakları İzleme Misyonu 204 zorla kaybetme vakası kaydetti. Bazı kurbanların işkence görmüş olabileceğini ve beşinin daha sonra ölü bulunduğunu söyledi. Ukrayna ombudsmanlığı, Nisan ayı sonuna kadar 528'i muhtemelen yakalanmış olan binlerce kayıp kişinin raporlarını aldığını söyledi.

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Rus askerleri 8 Mayıs'ta Mariupol'den bir konvoydan bir kadını çıkardı, onu askeri bir sağlık görevlisi olmakla suçladı ve onu 4 yaşındaki kızının kendisine bilinmeyen bir kadere kadar eşlik etmesine izin vermekle Ukrayna'ya devam etmek arasında seçim yapmaya zorladı. BM yetkilileri, anne ve çocuğun sonunda ayrıldığını ve küçük kızın Ukrayna'nın Zaporizhzhia kentine ulaştığını söyledi.

2014 yılında Taira ile gönüllü sağlık görevlisi olarak çalışan Oleksandra Chudna, "Bu, belirli bir kadını kurtarmakla ilgili değil" dedi. "Taira, cepheye giden sağlık görevlilerini ve kadınları temsil ediyor."

MARİUPOL'DEN KAÇIRILAN ÇOK SAYIDA UKRAYNALI VAR

Mariupol'daki son savunucuların Rus topraklarına tahliye edilmesiyle, Taira'nın durumu yeni bir önem kazanıyor. Rusya , Mariupol'da bu hafta 1.700'den fazla Ukraynalı savaşçının teslim olduğunu ve mahkumlara yönelik muameleye yeni bir ilgi gösterdiğini söyledi. Ukrayna, savaşçıların Rus savaş esirleriyle değiş tokuş edilebileceğini umduğunu dile getirdi, ancak bir Rus yetkili kanıt olmadan takas edilmemeleri, yargılanmaları gerektiğini söyledi.

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Ukrayna hükümeti, haftalar önce bir mahkum değişimine Taira'nın adını eklemeye çalıştığını söyledi. Ancak Rusya, Ukrayna'nın ayrılıkçı Donetsk bölgesindeki televizyon kanallarında ve Rus NTV kanalında kelepçeli ve yüzü morarmış halde görünmesine rağmen onu kaçırdığını reddediyor… Taira 26 Şubat’ta çekilmiş videoda meslektaşlarına yaralı bir Rus askerini battaniyeye sarmalarını söylüyor... Videoda “Titriyor, onu örtün” diyor

Rus askeri ise kadına "Benimle ilgileniyorsun, şaşkınım" diyerek cevap veriyor. Taria ona "Herkese eşit davranırız." karşılığını veriyor.

GÖRDÜĞÜ ŞEYLER ONA ÇOK AĞIR GELDİ

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O gecenin ilerleyen saatlerinde, iki çocuk, bir kontrol noktasında çıkan çatışmada ağır yaralı olarak geliyor. Ebeveynleri ölmüş. Gecenin sonunda, Taira'nın “Benimle kal küçüğüm” yalvarmalarına rağmen, küçük çocuklardan biri de hayatını kaybediyor…

Taira çocuğun cansız bedeninden uzaklaşıp ağlamaya başlıyor “Bundan nefret ediyorum” diyor ve gözlerini kapatıyor...

Video boyunca, kısmen sakat kalmasına neden olan sırt ve kalça yaralanmalarından kaynaklanan kronik ağrıdan şikâyet ediyor. Doktorları kucaklıyor. Cesareti kırılmış ambulans şoförlerini ve hastaları neşelendirmek için şakalar yapar. Ve her zaman, tedavi edebileceği çocuklara vermek için yeleğine bir pelüş oyuncak koyar. Taira Rus ya da Ukraynalı olmasına bakmadan sayısız kişiyi hayata döndürmüştü

AKIBETİNİ KİMSE BİLMİYOR

21 Mart'ta Rus haber yayını sırasında yayınlanan bir video, onun yakalandığını duyurdu ve onu şehirden kılık değiştirerek kaçmaya çalışmakla suçladı. Taira, kameranın altına yerleştirilmiş ve kavgaya son verilmesi çağrısında bulunan bir ifadeyi okurken bitkin görünüyordu. O konuşurken, bir seslendirme, Rusya'nın Mariupol savaşçılarını tarif ederken kullandığı dili kullanarak meslektaşlarını Naziler olarak alaya alıyor.

Yayın, onun son görüldüğü zamandı.

Taira’nın akıbetini, yerini ve ona ne olacağını şu an kimse bilmiyor…