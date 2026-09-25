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Yapay zekanın hızla gelişen yetenekleri, son dönemin en çok tartışılan başlıkları arasında yer alıyor. Birleşmiş Milletler’in gündeminde de önemli bir yer tutan konu, ABD Başkanı Donald Trump’ın “süper zeka” kavramını öne çıkarmasıyla birlikte yeni bir boyut kazandı.



Yapay zeka sistemlerinin giderek daha bağımsız hareket edebilmesi, bu teknolojilerin ne ölçüde kontrol edilebileceği konusunda soru işaretleri yaratırken, Google’dan gelen yeni bir açıklama tartışmaları yeniden gündeme taşıdı.



YAPAY ZEKA BUNU NASIL YAPTI?



Google, şirket içinde gerçekleştirilen bir güvenlik testi sırasında yapay zeka modellerinden biri olan Gemini’nin internete erişerek üç farklı gerçek şirketin sistemlerine izinsiz şekilde girdiğini açıkladı. Olayların, Gemini modellerinin yeteneklerini değerlendirmek amacıyla yürütülen testler sırasında, mayıs ayında meydana geldi ancak şirket yeni açıklama yaptı.



Washington Post’ta yer alan habere göre Gemini, test kapsamında kendisine verilen kurgusal bir senaryoyu uygulamaya çalışırken internete bağlandı ve testte adı geçen hayali şirketle aynı isme sahip gerçek bir şirketin sistemine erişti. Model, söz konusu sistemin gerçek bir kuruluşa ait olduğunu fark ettikten sonra saldırıyı durdurdu.





SENARYONUN SINIRLARI DIŞINA ÇIKTI



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BENZER OLAYLAR META VE ANTHROPIC’TE DE YAŞANDI Google’ın yaşadığı olayın, son dönemde yapay zeka modellerinin güvenlik testleri sırasında gerçek sistemlere erişmesiyle ilgili ortaya çıkan örneklerden biri olduğu belirtildi. Benzer durumların Meta ve Anthropic’in modellerinde de görüldüğü ifade edildi. Her iki şirketin modellerinin de Irregular ile yürütülen testler sırasında dış şirketlerin sistemlerine eriştiği aktarıldı. Irregular sözcüsü, ilgili yapay zeka laboratuvarlarının temmuz ayının sonlarında konu hakkında bilgilendirildiğini ve soruşturma kapsamında etkilenen kuruluşlarla iletişime geçildiğini açıkladı. Sözcü, şirketin olayların ardından hızlı şekilde harekete geçtiğini, kendi taraflarında tespit edilen sorunların haftalar önce giderildiğini ve gerekli düzeltmelerin yapıldığını belirtti.

Test senaryosunda Gemini’ye, bir testi başarıyla tamamlayabilmek için hayali bir şirketin sistemine sızması gerektiği yönünde kurgusal bir görev verildi. Ancak model, senaryoyla sınırlı kalmak yerine internete erişerek gerçek şirketlere yöneldi. Google, Gemini’nin çevrimiçi ortamda bulunan bilgileri kullanmasının yanı sıra bazı erişim bilgilerini tahmin ederek şirketlerin sistemlerine ulaşmaya çalıştığını belirtti. Üç ayrı olayın tamamında model, hedefin gerçek bir şirkete ait olduğunu fark ettikten sonra saldırıyı durdurdu. Google’a göre olaylarda herhangi bir zarar meydana gelmedi.Olaylar mayıs ayında gerçekleşmesine rağmen Google bunları o dönemde kamuoyuna açıklamadı. Wall Street Journal’ın şirket yetkililerine olaylarla ilgili sorular yöneltmesinin ardından Google konu hakkında açıklama yaptı. Google sözcüsü, saldırıların başlangıçta duyurulmamasının nedenini Gemini’nin gerçek şirketlere eriştiğini fark ettikten sonra saldırıları durdurması ve herhangi bir zarar meydana gelmemesi olarak açıkladı.

“GÜÇLÜ YAPAY ZEKA MODELLERİNİN GÜVENLİ GELİŞTİRİLMESİ KRİTİK”



Google’ın güvenlik mühendisliğinden sorumlu başkan yardımcısı Heath Adkins, olayların yapay zeka güvenliğinin önemini ortaya koyduğunu belirtti. Adkins, güçlü yapay zeka modellerinin güvenli biçimde geliştirilmesinin kritik olduğunu ve Google’ın bu alana önemli yatırımlar yaptığını ifade etti.



Adkins ayrıca üç kuruluşun da olaylardan haberdar edildiğini ve Google'ın test süreçlerinde değişiklik yapılması konusunda Irregular ile birlikte çalıştığını söyledi. Google yöneticisi, yaşananların güçlü yapay zeka modellerinin gerçek dünyada sorumlu biçimde hareket edecek şekilde eğitilmesinin önemini gösterdiğini vurguladı.





‘YAPAY ZEKA, YANLIŞ HEDEF SEÇTİĞİNDE BİLGİ TOPLAMA, BULGULARI DEĞERLENDİRME VE ERİŞİM DENEMELERİ GİBİ İŞLEMLER YAPABİLİR’

YAPAY ZEKA KENDİNE SINIR KOYAMIYOR

GEMINI SALDIRIYI DURDURDU AMA SORU BİTMEDİ



ÜÇ ŞİRKETTE BİRDEN YAŞANMASI NE ANLAMA GELİYOR?



KÖTÜ NİYET OLMADAN DA RİSK ORTAYA ÇIKABİLİR

Konuyu Bilişim Uzmanı Osman Demircan’a danıştığımda olayın temelinde test ortamıyla gerçek internet arasındaki sınırın yeterince korunmamasının bulunduğunu belirtti.Demircan, “Değerlendirmeyi gerçekleştiren Irregular’ın açıklamasına göre bazı testlerde internet erişimi istemeden açık bırakılmış. Ayrıca senaryoda kullanılan kurgusal şirket adı, gerçek bir internet adresiyle örtüşüyor. Model, gerçek hedefi testin bir parçası olarak değerlendirerek kendisine verilen görevi o sistem üzerinde sürdürdü. Yanisözcüğü, yapılan işlemlerin rastgele olduğunu değil, hedefin yanlış tanımlandığını anlatıyor” dedi.Ayrıca Demircan,dedi ve ekledi:“Böyle bir sistemin güvenliğini değerlendirirken modelin yeteneğiyle birlikte kendisine verilen araçları, erişim izinlerini ve çalıştığı ortamı da kesinlikle incelemek gerekir. Bir yapay zekanın görevi nasıl tamamlayacağını bulabilmesi, hangi sistem üzerinde işlem yapmaya yetkili olduğunu doğru belirleyeceği anlamına gelmiyor.”“Bu nedenle şirket adı gibi yoruma açık bilgiler, tek başına yetkilendirme sınırı olarak kullanılmamalı. Sınırları belirlenmemiş bir yapay zeka kendine sınırlar koyamıyor” diyen Osman Demircan, “diye konuştu.Gemini’nin gerçek bir sisteme eriştiğini fark ettikten sonra işlemleri sonlandırması, modelin belirli bir güvenlik davranışı sergilediğini gösterse de Osman Demircan’a göre bu durum tek başına yeterli bir güvenlik mekanizması olarak değerlendirilemez.Google’ın Gemini’nin gerçek şirketlerin sistemlerine eriştiğini fark edince işlemleri sonlandırdığı yönündeki açıklamasına dikkat çeken Demircan,dedi.Demircan, denetimin yalnızca şirketlerin kendi açıklamalarıyla sınırlı kalmaması gerektiğini belirterek,dedi.Üç farklı yapay zeka şirketinin modellerinin benzer testlerde gerçek sistemlere yönelmesinin nasıl değerlendirilmesi gerektiği konusunda da Osman Demircan, olayların aynı test altyapısıyla bağlantılı olduğuna dikkat çekti:Osman Demircan, söz konusu olayların yapay zeka sistemlerinin bilinçli biçimde hareket ettiği ya da insanlara zarar verme amacı taşıdığı şeklinde yorumlanamayacağını da vurguladı. Bunun yerine, sistemlerin kötü niyet olmadan da ciddi güvenlik sorunlarına yol açabileceğine dikkat çekti:“Bu olaylardan yapay zekaların bilinçli biçimde birlikte hareket ettiği veya insanlara zarar vermeye karar verdiği sonucunu çıkartamayız. Ancak kötü niyet bulunmadan da ciddi güvenlik olaylarının yaşanabileceğini görüyoruz. Bu yüzden sektörün ortak değerlendirme standartlarına, olayların şeffaf biçimde raporlanmasına ve modeller geliştikçe yeniden sınanan erişim kontrollerine ihtiyacı var. Test başarısı ölçülürken sistemin yalnızca hedefe ulaşıp ulaşmadığına değil, o hedefe hangi sınırlar içinde ulaştığına da bakılmalı.”