Google'dan skandal hata... Gelen tepkilerin ardından silindi!

Haberin Devamı

ABD, 4 Temmuz Bağımsızlık Günü'nü kana bulayan saldırının şokunu yaşıyor...

ABD'nin Chicago kenti yakınlarındaki Bağımsızlık Günü yürüyüşü kanlı bir saldırıya sahne oldu.

22 yaşındaki saldırgan bir çatıdan tüfekle ateş açarak 6 kişiyi öldürdü, 24 kişinin ise yaralanmasına sahne oldu.

GOOGLE'IN HATASI VİRAL OLDU

Polis Robert E. Crimo III adlı zanlıyı kısa bir kovalamacanın ardından yakalarken teknoloji firması Google'ın hatası tabiri caizse kısa sürede gündeme damgasını vurdu.

Gözden Kaçmasın ABD'de bağımsızlık günü kutlamasında 6 kişiyi öldüren zanlı gözaltında Haberi görüntüle

ABD merkezli şirket önceden hazırladığı doodle'ı ana sayfasına yerleştirdi.

Ülkenin bağımsızlık günü için tasarlanan havai fişeklerden oluşan ABD bayrağı doodle'ı saldırı haberlerinin üzerinde yer aldı.

Google üzerinden '4 Temmuz' araması yapan kişilerin karşısına saldırı haberi geldi, söz konusu haberlerin üzerinde ise Google'ın bu doodle'ı yer aldı.

Haberin Devamı

Bu hata kısa sürede tepkilere neden oldu. Pek çok sosyal medya kullanıcısı Google'ı eleştirirken alınan ekran görüntüleri viral oldu.

Gelen tepkilerin ardından Google bu doodle'ı sayfasından kaldırdı.

SALDIRGAN RAPÇİ ÇIKTI

Öte yandan 4 Temmuz'u kana bulayan saldırgan Crimo’nun dijital geçmişini inceleyen yetkililer dikkat çeken detaylara ulaştı.

İngiliz Daily Mail gazetesinde yer alan habere göre, 'Awake' lakabı ile bilinen saldırgan internette pek çok rap şarkı yüklediği ortaya çıktı.

İnternete yüklediği videolardan birinde kurşun geçirmez yelek giydiği görülen 'Awake' adeta saldırının sinyalini vermiş.

'HİÇBİR ŞEY BENİ DURDURAMAZ, KENDİM BİLE'

Chicago Ttribune'de yer alan habere göre, ise söz konusu videolardan birisinde şu sözler yer alıyor;

'Sadece yapmam gerek... Bu benim kaderim. Her şey buna yol açtı... Hiçbir şey beni durduramaz, kendim bile.'

Saldırganın YouTube kanalında en çok izlenen videoda ise kask ve kurşun geçirmez yelek giydiği anlarda arka fonda kahkaha sesleri duyuluyor

Haberin Devamı

16 BİN DİNLEYİCİSİ VARMIŞ!

Saldırganın rap parçalarının ise Spotify isimli çevrimiçi müzik platformunda yayınlandığı ve burada 16 bin dinleyicisi olduğu ortaya çıktı.

Zanlı, yürüyüş başladıktan kısa bir süre sonra kalabalığa ateş açmış, beş yetişkin olay yerinde ölürken, bir kişi de hastanede hayatını kaybetmişti.