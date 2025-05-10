Google'dan nükleer hamlesi

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Yapay zekâ projeleriyle birlikte veri merkezlerinin enerji ihtiyacı hızla artan teknoloji devleri, çözümü nükleer enerjide buldu.

Google, bu hafta yaptığı açıklamayla, gelişmiş nükleer reaktörler kurmak üzere Elementl Power ile üç santral için anlaştığını duyurdu.

Microsoft ise geçtiğimiz aylarda Pennsylvania’daki bir nükleer santrali uzun vadeli olarak kiralayarak bu alanda adım atan ilk şirketlerden biri olmuştu.

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HER SANTRALDE 600 MW KAPASİTE

Tech crunch'ta yer alan habere göre, Google, Elementl Power iş birliğiyle kurulacak santrallerin her birinde en az 600 megawatt üretim kapasitesi hedefliyor. Yani şirket toplamda 1,8 gigawatt güç üretecek. Şirket, bu enerjiyi doğrudan satın alma opsiyonuna da sahip olacak. Böylece yapay zekâ ve veri işlemede kesintisiz enerji sağlanmış olacak.

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Kurulduğu günden bu yana sessizliğini koruyan Elementl Power, nükleer enerji alanında tecrübeli bir ekip tarafından geliştirildi ancak henüz faaliyete geçmiş bir santrali bulunmuyor. Şirketin arkasında Breakwater North ve Energy Impact Partners gibi önemli yatırımcılar yer alıyor.

Bu yeni santrallerde hangi küçük modüler reaktör (SMR) teknolojisinin kullanılacağı henüz net değil. Ancak Google’ın daha önce iş birliği yaptığı Kairos Power’ın öne çıktığı belirtiliyor. Kairos’un ilk ticari tesisinde 150 megawatt kapasiteye ulaşması bekleniyor.

Küçük modüler reaktörler, geleneksel nükleer santrallere göre daha küçük ve uygun maliyetli olmasıyla dikkat çekiyor. Örneğin, ABD’de geçtiğimiz yıl devreye alınan Vogtle 4 reaktörü 1,1 gigawatt üretim kapasitesiyle büyük SMR’lerin yaklaşık dört katı büyüklüğünde.

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Silikon Vadisi’nde SMR teknolojilerine olan ilgi büyüyor. Google’ın yanı sıra Microsoft da bu yıl veri merkezlerine kesintisiz ve temiz enerji sağlamak için Pensilvanya’daki bir nükleer santrali kiraladığını açıklamıştı. Bu gelişmeler, nükleer enerjinin teknoloji sektöründe yeniden yükselişe geçtiğini gösteriyor.