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Google'dan itiraf gibi açıklama... Chrome kullanıcılarına uyarı geldi: İşte yapmanız gerekenler!

#Google#Siber Saldırı#Hacker
Googledan itiraf gibi açıklama... Chrome kullanıcılarına uyarı geldi: İşte yapmanız gerekenler

Milyarlarca kullanıcıya sahip olan Google'dan itiraf gibi bir açıklama geldi. Şirket internet tarayıcısı Chrome'un hacker'ların hedefi olduğunu açıkladı. Siber saldırı sonrası 30 güvenlik açığı ortaya çıkarken, bunların 7'sinin 'yüksek riskli' olduğu duyuruldu. Bu açıklama sonrası kullanıcılar 'şimdi ne olacak' sorusunu sorarken siber güvenlik uzmanlarından bu soruya yanıt geldi. İşte adım adım yapmanız gerekenler...

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ABD merkezli teknoloji şirketi Google bilgisayar korsanlarının hedefi oldu.

Şirketten tabiri caizse itiraf gibi bir açıklama geldi. Google'ın resmi blog sayfasında yayınlanan yazıda hacker'ların internet tarayıcısı Chrome' saldırdığı açıklandı.

30 AÇIK BULUNDU, 7'Sİ YÜKSEK RİSKLİ

Söz konusu paylaşımda siber saldırı sonrası 30 güvenlik açığı ortaya çıkarken, bunların 7'sinin 'yüksek riskli' olduğu duyuruldu.

Siber saldırı sonrası oluşan güvenlik açığının Windows, macOS ve Linus'u etkilediği de gelen bilgiler arasında.

2 Eylül 2008'de piyasaya sürülen Google Chrome piyasadaki en popüler internet tarayıcısı konumunda.

OTOMATİK GÜNCELLEMEYİ BEKLEMEYİN

Google'ı kimin hack'lediği ve herhangi bir kullanıcının güvenliğinin risk altında olup olmadığı hakkında henüz resmi bir açıklama bulunmazken, akıllardaki soru 'şimdi ne olacak' oldu.

Google'ın söz konusu açıkları kapatmak için otomatik bir güncelleme yayınlayacağı açıklandı.

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ADIM ADIM YAPMANIZ GEREKENLER

Siber güvenlik uzmanları ise bu otomatik güncellemeyi gelmeden alınabilecek önlemi açıkladı. İşte adım adım yapmanız gerekenler...

Chrome kullanıcıları tarayıcılarını güvende tutmak için gerekli güncellemeyi manuel olarak da yapabiliyorlar.

Google Chrome'un Microsoft Windows sürümünün yanı sıra Linux, macOS, iOS ve Android sürümleri de bulunuyor.

Bunun için önce Chrome'un sağ üst köşesindeki üç noktayı tıklayın.

Daha sonra sırasıyla Ayarlar > Yardım > Google Chrome Hakkında işlemlerini gerçekleştirin.

Chrome'un güncellemeyi bulup yüklemesini bekleyin ve sistem istediği zaman Chrome'u yeniden başlatın.

Bu son adım çok önemli. Zira siz bunu yapana kadar Chrome korunmaz durumda kalmaya devam edecektir.

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