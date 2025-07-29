Google’dan deprem itirafı... Kahramanmaraş için uyarı gitmedi

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GOOGLE, Android Deprem Uyarıları sisteminin hatalarını itiraf etti. Google, İngiliz yayın kuruluşu BBC’ye yaptığı açıklamada, Şubat 2023’te Kahramanmaraş merkezli depremler sırasında Android Deprem Uyarıları sisteminin hatalı çalıştığını tespit ettiklerini bildirdi. Buna göre sistem, merkez üssüne 157 kilometre mesafede yaklaşık 10 milyon kişiye depreme karşı en yüksek seviye uyarı göndermeliydi. Ancak uyarı sistemi o gün aktif olmasına karşın, tasarlandığı ölçekte hizmet veremedi ve “büyüklüklerini hafife aldığı” depremlere karşı kullanıcıları uyaramadı.

HATALI TAHMİN ETTİ

Anlık büyüklük ölçeği kullanan deprem uyarı sistemi, gerçek büyüklüğü 7.7 olan 6 Şubat’taki ilk depremin büyüklüğünü 4.5-4.9 arasında tahmin edebildi. Böylelikle sistem ilki yerel saatle 04.17’de meydana gelen 7.7 büyüklüğündeki deprem için yalnızca 469 “harekete geç” uyarısı gönderdi. Yaklaşık 500 bin kişiye ise “hafif sarsıntı” için tasarlanan ve kullanıcıları belirgin şekilde uyarmayan “düşük seviyeli bir uyarı” gönderilebildi. Aynı gün ikinci deprem sonrası bu kez 8 bin 158 telefona “harekete geç” ve yaklaşık 4 milyon kullanıcıya da “farkında ol” uyarıları gönderildi. Ancak, ulaştığında güvenlik açısından yaklaşık 35 saniye kazandırabilen bu bildirimler, sistemdeki hatalar nedeniyle bölgedeki kullanıcıları etkili şekilde uyaramadı.

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‘SİSTEMİ GELİŞTİRİYORUZ’

Google, yaptığı açıklamada her deprem erken uyarı sisteminin benzer zorluklarla karşılaştığını savunarak, algoritmaların büyük şiddetteki depremlere göre ayarlanmasının teknik olarak karmaşık olduğuna dikkati çekti. Google’dan bir yetkili de açıklamasında “Her depremde öğrendiklerimize dayanarak sistemi geliştirmeye devam ediyoruz” ifadesini kullandı. Android Deprem Uyarıları sistemi, halihazırda Türkiye dahil 98 ülkede 2.5 milyar kişiyi kapsıyor.

SİSTEM NASIL ÇALIŞIYOR

AndroId telefonların içerisindeki ivmeölçer sensörler sayesinde telefonlar en ufak bir hareketi algılayabiliyor. Google bunu kullanarak Android telefonlardan bir deprem ağı kuruyor ve önceden bildirim geçebiliyor.

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ASRIN FELAKETİ

6 Şubat 2023’te “asrın felaketi” olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli 11 ili etkileyen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerde 53 bin 537 kişi hayatını kaybetti.