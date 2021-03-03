Google'da bir dönem kapanıyor! Bireysel izleme teknolojisine son

Şirketin bloğunda yapılan açıklamada, Google'ın artık çerezleri değiştirmek için başka teknolojiler kullanmayacağı veya Chrome'un içinde bu verilere erişmesine izin verecek özellikler oluşturmayacağı vaadinde bulunuldu.

Açıklamada, "İnterneti herkes için açık ve erişilebilir tutmak ve gizliliği korumak için hepimizin daha fazlasını yapması gerekiyor. Bu da yalnızca üçüncü taraf çerezlerin değil, aynı zamanda internet sayfalarında gezinirken bireyleri izlemek için kullanılan herhangi bir teknolojinin de sona erdirilmesi anlamına gelir." ifadeleri paylaşıldı.

Google, ABD ve Avrupa'da artan veri gizliliği standartlarını karşılamak için 2020 yılı başında çevrim içi reklamları etkinleştiren üçüncü taraf çerezlerinden kurtulacağını açıklamıştı.

Bireysel gizliliği savunan aktivistler, Google da dahil olmak üzere teknoloji şirketlerini, kullanıcılara kişiselleştirilmiş reklamlar sunabilmek için web sitelerindeki tarama kayıtlarını toplamak için çerezleri kullanmak ve ilgi alanlarına ilişkin profiller geliştirmekle eleştiriyordu.