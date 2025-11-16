Google’a gizliliği ihlal davası: Yapay zekâ asistanı e-postaları okuyor

Haberin Devamı

BLOOMBERG’in haberine göre San Jose’de açılan toplu davada, Google’ın Gemini’yi Gmail, Google Chat ve Meet’te varsayılan olarak etkinleştirdiği ve bu sayede kullanıcıların özel mesajlarını ve eklerini izleyip analiz edebildiği öne sürüldü. Dava dilekçesinde, Google’ın ekim ayında Gemini’yi “açık” konumda bırakarak sistemin kullanıcıların tüm iletişim geçmişine erişmesine izin verdiği belirtiliyor. Davacılar, bu uygulamanın California’nın “Mahremiyet Yasası”nı ihlal ettiğini savunuyor. Söz konusu yasa, tarafların rızası olmadan gizli konuşmaların kaydedilmesini veya dinlenmesini yasaklıyor.

Dilekçeye göre, kullanıcılar Gemini’yi devre dışı bırakabilir ancak bu seçenek karmaşık gizlilik ayarları içinde gizlenmiş durumda.

YAZIŞMALARA ULAŞTI

Kullanıcılar adım atmadıkça Google, Gemini aracılığıyla Gmail’de gönderilen ve alınan tüm e-postalara, ek dosyalara, Google Chat yazışmalarına ve Google Meet görüşme kayıtlarına erişebiliyor ve bu verileri kullanabiliyor. Google’dan konuya dair henüz resmi bir açıklama gelmezken, şirket daha önce Gemini’nin kullanıcıların isteğine bağlı bir özellik olduğunu belirtmişti. Uzmanlar, davanın büyük dil modelleri ve modern yapay zekâ asistanları çağında gizlilik yasalarının sınırlarını test edebileceğine dikkat çekiyor.