×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERDünya Haberleri

Google’a gizliliği ihlal davası: Yapay zekâ asistanı e-postaları okuyor

Güncelleme Tarihi:

#Google#Yapay Zekâ#Gmail
Google’a gizliliği ihlal davası: Yapay zekâ asistanı e-postaları okuyor
Oluşturulma Tarihi: Kasım 16, 2025 07:00

Dünya teknoloji devi Google, yeni yapay zekâ asistanı Gemini ile ilgili gizlilik ihlali iddialarıyla karşı karşıya.

Haberin Devamı

BLOOMBERG’in haberine göre San Jose’de açılan toplu davada, Google’ın Gemini’yi Gmail, Google Chat ve Meet’te varsayılan olarak etkinleştirdiği ve bu sayede kullanıcıların özel mesajlarını ve eklerini izleyip analiz edebildiği öne sürüldü. Dava dilekçesinde, Google’ın ekim ayında Gemini’yi “açık” konumda bırakarak sistemin kullanıcıların tüm iletişim geçmişine erişmesine izin verdiği belirtiliyor. Davacılar, bu uygulamanın California’nın “Mahremiyet Yasası”nı ihlal ettiğini savunuyor. Söz konusu yasa, tarafların rızası olmadan gizli konuşmaların kaydedilmesini veya dinlenmesini yasaklıyor.

Dilekçeye göre, kullanıcılar Gemini’yi devre dışı bırakabilir ancak bu seçenek karmaşık gizlilik ayarları içinde gizlenmiş durumda.

Google’a gizliliği ihlal davası: Yapay zekâ asistanı e-postaları okuyor

Haberin Devamı

YAZIŞMALARA ULAŞTI

Kullanıcılar adım atmadıkça Google, Gemini aracılığıyla Gmail’de gönderilen ve alınan tüm e-postalara, ek dosyalara, Google Chat yazışmalarına ve Google Meet görüşme kayıtlarına erişebiliyor ve bu verileri kullanabiliyor. Google’dan konuya dair henüz resmi bir açıklama gelmezken, şirket daha önce Gemini’nin kullanıcıların isteğine bağlı bir özellik olduğunu belirtmişti. Uzmanlar, davanın büyük dil modelleri ve modern yapay zekâ asistanları çağında gizlilik yasalarının sınırlarını test edebileceğine dikkat çekiyor.

Gözden KaçmasınYKS ve LGS’de hesap zamanı... Kalem kalem sınavlara hazırlıkYKS ve LGS’de hesap zamanı... Kalem kalem sınavlara hazırlıkHaberi görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#Google#Yapay Zekâ#Gmail

BAKMADAN GEÇME!