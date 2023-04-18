Google CEO’su itiraf etti: Yapay zekaya hazır değiliz

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Google CEO’su Sundar Pichai, Amerikan CBS kanalının “60 Dakika” adlı programına katılarak teknoloji dünyasındaki gelişmelere dair soruları yanıtladı. Google, Microsoft’un desteklediği ChatGPT’ye rakip kendi yapay zeka ürünü “Bard” programının halka açık denemelerine geçen ay başladı. Bu süre içerisinde Bard’ın olmayan hikâyeler uydurduğu, yazılmamış kitaplar önerdiği vakalar yaşandığını anlatan Pichai, sohbet robotlarının nasıl çalıştığını tam olarak anlamadıklarını itiraf etti. “Nasıl çalıştığını bilmeden neden halkın kullanımına açtınız” sorusuna ise “İnsan zihninin de nasıl çalıştığını tam olarak anladığımızı sanmıyorum” yanıtını verdi.

TEKNOLOJİNİN HIZINA TOPLUM YETİŞEMİYOR

Toplumun bu teknolojiye “hazırlanması” gerektiğini ifade eden Pichai; yazarlar, muhasebeciler, mimarlar ve yazılım mühendislerinin yapay zekânın gelişiminden olumsuz etkilenebileceğini kaydetti. Toplumun, kendi kendine düşünüyor ve kendi varlığının farkına varmış gibi “görünen” Bard gibi ürünlere hazır olup olmadığı sorusu üzerine Pichai, “Sanırım hayır. Çünkü teknolojideki gelişme hızıyla toplumun dönüşme hızı uyuşmuyor” dedi. Ancak insanların bu konuda çok erkenden endişelenmeye başladığını ve bunun bir çözüm bulmak konusunda “iyimser” hissetmesine yol açtığını da ekledi.

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KÖTÜ AMAÇLI KULLANAN CEZALANDIRILMALI

Bu teknolojinin ilerleme hızına dair endişelerini paylaşan Sundar Pichai, “Yapay zekâyı daha güvenli hale getirmek için düzenlemeler yapılması ve kötü amaçlı kullanımı cezalandıran yasalar çıkarılması gerektiğini” söyledi. Bunun birinin tercihine bırakılmaması gerektiğini ifade eden Pichai, sürece devletlerin yanı sıra “sosyal bilimciler ve filozofların” da katılması ve bu konuda etik tartışmalar yapılması gerektiğini düşündüğünü aktardı.