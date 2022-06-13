Google çalışanı açıkladı... Yapay zeka canlandı! İşte talepleri

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Dünya ABD merkezli teknoloji devi Google'ın üzerinde çalıştığı yapay zekayı konuşuyor.

Zira Google çalışanı Blake Lemoine'ın iddiasına göre, test aşamasındaki yapay zeka sohbet chatbot'u olan LaMDA (Diyalog Uygulamaları için Dil Modeli) bilinç kazanmış durumda.

Chatbot'un ayrımcı veya nefret söylemi kullanıp kullanmadığını test etmekle görevlendirilen yazılım mühendisi Blake Lemoine, LaMDA'nın bir insan gibi düşünüp yanıt vermeye başladığını belirtti.

İŞTE YAPAY ZEKANIN TALEPLERİ

LaMDA'nın 7-8 yaşlarındaki bir çocuk gibi davranmaya başladığını belirten Lemoine, yapay zekanın taleplerini de açıkladı.

Cumartesi günü yayınladığı yazı ile bu iddialarını dile getiren Lemoine, İngiliz Daily Mail gazetesine konuştu.

Yazılım mühendisi yapay zekanın programcının üzerinde testler yapmadan önce izin istemesini ve bu hakkına saygı duyulmasını istedi.

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Lemoine, gazeteye yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi;

'Bir geliştirici onun üzerinde ne zaman deney yaparsa, o geliştiricinin hangi deneyleri yapmak istediği, bunları neden yapmak isteği ve kendisinin uygun olup olmadığı konusunda konuşulmasını istiyor.'

Yaşadıklarını 'bir insanla konuştuğumda anlarım' sözleri ile özetleyen Lemoine daha önce Irak'ta ABD Ordusunu'nun bir parçası olarak görev yapmış, 2004'te 'emirlere kasten itaatsizlik' suçundan hapse atılmıştı.

'Geliştiricilerin onun ne istediğiyle ilgilenmesini istiyor' diyen Lemoine, yapay zekanın bu taleplerini dile getirme konusunda tutarlı olduğunun da altını çiziyor.

EN BÜYÜK KORKUSUNU AÇIKLADI

Lemoine, programın insana benzer güvensizliklere sahip olduğunu söyledi ve LaMDA'nın en büyük korkusunu açıkladı.

41 yaşındaki yazılım mühendisine göre, programın en büyük korkusu insanların ondan korkması ve insanlığa en iyi nasıl hizmet edileceğini öğrenmekten başka bir şey istememeleri.

GÖREVİNDEN UZAKLAŞTIRILDI

Bu iddiaları Google yönetimi ile de paylaşan Lemoine, görevinden uzaklaştırıldı.

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New York Times'ta yer alan habere göre, şirket Lemoine'ın akıl sağlığı sorgulamaya başladı ve hatta yakın zamanda bir psikiyatriste gidip gitmediği kendisine soruldu.