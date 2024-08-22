Gönül alma turu: Putin Kuzey Kafkasya gezisinde

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Ukrayna ile savaş tüm şiddetiyle devam ederken, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, uzun yıllar sonra Kuzey Kafkaslar bölgesine kapsamlı ziyaretlerde bulundu. Rusya lideri savaş nedeniyle zorlaşan ekonomik koşullar sebebiyle Moskova’ya yönelik hoşnutsuzluğun artmasına karşı Çeçenistan, Kuzey Osetya ve Kabardin-Balkar cumhuriyetlerinin gönlünü almaya çalışıyor.

‘İFTİHAR EDİYORUM’

Putin’in Kuzey Kafkaslar’da ilk durağı Çeçenistan oldu. Çeçen lider Ramazan Kadirov tarafından karşılanan Putin, Dağıstan sınırındaki Gudirmis kasabasında komando eğitim merkezini ziyaret etti. Rusya’nın Kursk bölgesinde Ukrayna saldırısına uğradığını anımsatan Putin, “Komando merkezinden çok sayıda asker, gönüllü olarak Ukrayna cephelerine gitmek istediğini dile getirdi. Komandolarımızla iftihar ediyorum” açıklamasını yaptı.

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‘YATIRIM SÜRECEK’

Putin, Çeçenistan başkenti Grozni’de yeni açılan Hz. İsa Camisi’ni de ziyaret etti. Burada iki Çeçen savaşını hatırlatan Putin’in,“Grozni’nin yerle bir olmuş halini hatırlıyorum. Şimdi karşımda yeniden inşa edilmiş modern bir şehir var. Buradaki projeleri finanse etmeye devam edeceğimizden kimsenin şüphesi olmasın” demesi dikkat çekti. Ukrayna savaşı patlak vermeden önce Moskova, Çeçenistan’a yılda 300 milyar ruble (yaklaşık 3,5 milyar dolar) destek ödemesi yapıyordu. 2023’te yardımın yarıya inmesi bölgede hoşnutsuzluğa yol açmıştı.

TARIMA DESTEK SÖZÜ

Gezisinin ikinci ayağında Kabardin-Balkar Özerk Cumhuriyeti’ne giden Rusya lideri, burada da yerel halka okul açma ve tarıma destek vaatlerinde bulundu. Son durağı Kuzey Osetya olan Putin, 2004’te 334 sivilin ölümüyle sonuçlanan okul baskınının 20’nci yıldönümü dolayısıyla mezarlığa çelenk bıraktı.

KURSK’TA ÜÇ AYRI BİRLİK

- Moskova, Ukrayna kuvvetlerinin 6 Ağustos’tan bu yana Rusya’nın Kursk bölgesini işgal etmesine iki hafta aradan sonra tepki vererek sınır bölgesinde üç askeri birlik oluşturma kararı aldı. Rusya Savunma Bakanı Andrey Belousov, sınır bölgesinde “Kursk”, “Belgorod” ve “Bryansk” olmak üzere üç birliğin kuruluşunu ilan etti. Belousov, her askeri oluşumun başına ayrı bir komutan atanacağını belirterek “Hedefimiz Rusya topraklarında bulunan Ukrayna militanlarını geri püskürtmek olacak” dedi.

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Bakanlığın Kursk’u Ukrayna cephesinden ayrı tutması Donetsk ve Lugansk bölgelerine saldırılarının tam güç devam edeceği şeklinde yorumlandı. Öte yandan Ukrayna, önceki gece Rus topraklarına büyük bir dron saldırısı düzenledi. Rusya, toplamda 51 Ukrayna dronunun etkisiz hale getirildiğini duyurdu.