Gomez’den Zuckerberg’e sitem

SELENA Gomez, Mark Zuckerberg’e yazdığı mektubunu Instagram üzerinden 193 milyon takipçisiyle de paylaştı. Facebook ve yakın zamanda şirketin bünyesine kattığı Instagram’daki dezenformasyon ve nefret söylemine değinen Gomez, mesajına, “Uzun süredir yerimizde oturuyoruz. Ciddi bir sorunumuz var” ifadeleriyle başladı. “Bu platformlardaki ‘nefret, yanlış bilgilendirme, ırkçılık ve fanatizm’e karşı adım atmalısınız” dedi. Gomez mesajına şöyle devam etti: “Nefret konuşmaları, şiddet ve yanlış bilgilendirme yaymaya odaklı grupları ve kullanıcıları kapatın. Geleceğimiz buna bağlı. (ABD’de

3 Kasım’daki Başkanlık Seçimleri’ni kastederek...) Bu bir seçim yılı. Oy vermek konusundaki yanlış bilgilendirmeleri telafi edemeyiz. Doğruluk kontrolü ve hesap verme yükümlülüğü olmalı. Mümkün olan en kısa sürede sizden dönüşlerinizi bekliyorum.”

ABD’de birçok ünlü isim de dezenformasyona dikkat çekmak için bir günlüğüne hesaplarını askıya alıyor.