Gomez müziği bırakıyor

Vogue dergisine röportaj veren Gomez, oyunculuğa daha fazla ağırlık vermek istediğini söyledi. “İnsanlar sizi ciddiye almazken müzik yapmaya devam etmek çok zor” diyen Gomez, zaman zaman kendisine “Neden hâlâ buna devam ediyorum” diye sorduğunu belirtti. Hayranları, ünlü şarkıcının dördüncü solo albümünü çıkarmasını beklerken, Gomez’in açıklamaları, bunun son albümü olabileceğinin işareti olarak algılandı.