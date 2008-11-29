Gölge İçişleri Bakanı tutuklandı

Aynur TATTERSALL/LONDRA, (DHA) Twitter Linkedin Flipboard E-posta Linki Kopyala Yazı Tipi İNGİLTERE'de, gölge İçişleri Bakanı ve Muhafazakar Parti Milletvekili Damian Green, hükümet hakkındaki yolsuzluk dosyalarını, bir devlet memuru aracılığıyla partisine sızdırdığı iddiasıyla anti- terör polisi tarafından gözaltına alındı.

Gölge İçişleri Bakanı ve Muhafazakar Parti Milletvekili Damian Green’in anti-terör polisleri tarafından gözaltına alınması, Muhafazakar Parti’yi ayağa kaldırdı. Green, hükümet hakkındaki yolsuzluk dosyalarını bir devlet memuru araclığıyla partisine sızdırmakla suçlanıyor.

İngiliz Guardian gazetesi, Green’in, İngiliz polisinin refakatinde Londra Polis istasyonuna götürülerek sordulandığı ve daha sonra serbest bırakıldığını yazdı.



Başbakan Gordon Brown’un tutuklama ile ilgili olarak haberi olmadığı açıklamasını yer veren gazete, Muhafazakar Parti’nin lideri David Cameron ve Londra Belediye Başkanı Boris Johnson Green’in sorgulanacağı konusunda önceden bilgilendirildiği yer alıyor.



Gazetede, terörle mücadele ekiplerinin Green’in, Ashford Kent’teki evi, seçim bölgesindeki ofisi, ve Avam Kamarası ile Londra’daki ofisinde arama yaptığı ve Green’in polis karakolunda verdiği ifadesinin ardından Şubat ayında tekrar sorgulanmak üzere serbest bırakıldığı belirtildi.