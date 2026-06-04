Gölge hamle ortaya çıktı: ‘Küçük Trump’ zirvede! Dengeleri altüst etti, ne planlanıyor?

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ABD siyasetinde, Federal Konut Finans Ajansı’nın (Federal Housing Finance Agency - FHFA) başındaki isim olan Bill Pulte’nin ulusal istihbarat direktörlüğüne getirilmesi, Washington’da hem siyasi hem de kurumsal düzeyde geniş yankı uyandırdı. Başkan Donald Trump’ın ani kararı, yönetim içinde dahi birçok ismin habersiz yakalandığı bir gelişme olarak değerlendirildi.



Wall Street Journal’da yer alan haberde, konuya yakın kaynaklara göre süreç, Pulte’nin Donald Trump’a yönelik doğrudan ve iddialı bir teklif sunmasıyla başladı. Pulte’nin, o dönem Ulusal İstihbarat Direktörü olarak görev yapan Tulsi Gabbard yerine geçmeyi önerdiği, bu süreçte de kendisini “başkanın dış politika gündeminin kararlı bir savunucusu” olarak konumlandırdığı belirtildi.



Ulusal güvenlik alanında bilinen bir geçmişi bulunmayan Pulte’nin, buna karşın Trump yönetimi içinde en çok önem verilen kriterlerden biri olan ‘sadakat’ üzerinden öne çıktığı ifade ediliyor. Kaynaklara göre Pulte, başkanla yaptığı görüşmelerde özellikle dış politika çizgisine tam destek vereceğini vurguladı ve İran konusunda yürütülen politikalara açık destek sinyali verdi.







SÜRPRİZ ATAMA SOSYAL MEDYADAN DUYURULDU



Son günlerde Cumhuriyetçi çevrelerden gelen eleştiriler karşısında daha da sertleşen Trump’ın, Bill Pulte’ye yönelik değerlendirmesinin olumluya döndüğü ve nihai kararın ardından sosyal medya üzerinden atamayı duyurduğu bildirildi. Trump, Truth Social’dan yaptığı paylaşımda, “Pulte, Amerika’nın en hassas meselelerini, piyasaların güvenliğini ve istikrarını yönetme konusunda derin bir deneyime sahiptir” ifadesini kullandı.



Bu kararın, Trump’ın danışman ekibi içinde şaşkınlık yarattığı, birçok üst düzey ismin atamadan sosyal medya paylaşımıyla haberdar olduğu aktarıldı. Konuya yakın bir kaynağa göre Pulte ile Trump, Florida’daki özel mülkünde mayıs ayında akşam yemeğinde bir araya geldi. Bu görüşmenin, atama sürecinde kritik bir dönüm noktası olduğu değerlendiriliyor.



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TEPKİLER BÜYÜYOR: ‘SİLAHLANDIRILMIŞ BİR ULUSAL İSTİHBARAT DİREKTÖRÜNE İHTİYACIMIZ YOK’



Atama, bazı isimler tarafından açık biçimde eleştirildi. Senatör John Cornyn, Pulte’nin görev için gerekli niteliklere sahip olduğuna dair herhangi bir kanıt görmediğini ifade ederek kararı sorguladı. Senato Çoğunluk Lideri John Thune ise daha sert bir çıkış yaparak, “Silahlandırılmış bir Ulusal İstihbarat Direktörüne ihtiyacımız yok” ifadelerini kullandı.



Bu açıklama, atamanın siyasi bir araç olarak kullanılabileceği yönündeki endişeleri daha da güçlendirdi. Ayrıca Pulte’nin yeni görevini Trump’ın siyasi rakiplerini hedef almak için kullanabileceğine dair kaygılar da dile getirildi.





Fotoğraflar: AP



‘ETKİLİ BİR GÖREV YAPACAĞINA İNANIYORUZ’



Beyaz Saray sözcüsü Davis Ingle ise yaptığı açıklamada Bill Pulte’nin güçlü bir tercih olduğunu belirterek, “Amerikan halkı adına etkili bir görev yapacağına inanıyoruz” dedi. Ulusal Ekonomi Konseyi Direktörü Kevin Hassett ise Pulte’nin doğrudan başkan tarafından güvenilen bir isim olduğunu vurguladı. Bu açıklamalar, yönetim içinde farklı görüşlerin bulunduğu iddialarını daha da görünür hale getirdi.



AGRESİF BİR YÖNETİM TARZINA SAHİP: ‘KÜÇÜK TRUMP’



Bill Pulte’nin Federal Konut Finans Ajans başkanı olarak görev yaptığı dönemde oldukça agresif bir yönetim tarzı benimsediği ve bu nedenle Beyaz Saray içinde bazı danışmanlarla sık sık gerilim yaşadığı biliniyor. Pulte’nin, doğrudan Başkan Trump’a ulaşarak hiyerarşik yapıyı zaman zaman bypass ettiği de iddialar arasında yer alıyor. Bazı Beyaz Saray yetkililerinin bu durumdan rahatsız olduğu, ancak Trump’ın geçmişte Pulte’yi görevden alma girişimlerini engellediği ve onun sadakatine önem verdiği dikkat çekiyor.



Hatta kamuoyunda bazı çevreler tarafından ‘Küçük Trump’ olarak adlandırılan Pulte’nin, özellikle konut politikaları ve ipotek piyasasına ilişkin agresif açıklamalarıyla dikkat çektiği biliniyor.





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