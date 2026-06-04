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Gölge hamle ortaya çıktı: ‘Küçük Trump’ zirvede! Dengeleri altüst etti, ne planlanıyor?

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#Bill Pulte#Washington#Küçük Trump
Gölge hamle ortaya çıktı: ‘Küçük Trump’ zirvede Dengeleri altüst etti, ne planlanıyor
Oluşturulma Tarihi: Haziran 04, 2026 06:49

Washington’da beklenmedik bir karar kulisleri altüst etti. Finans ve istihbarat dünyasını aynı anda sarsan bu atama, yönetim içinde bile son dakikaya kadar gizli kaldı. Kritik bir pozisyona getirilen bir isim, geçmişi ve siyasi yakınlıkları nedeniyle hem destek hem de sert eleştiriler topluyor. Kararın nasıl alındığı ve perde arkasında konuşulanlar ise oldukça ilginç… İşte ‘Küçük Trump’ olarak adlandırılan Bill Pulte’nin perde arkasında yürüttüğü ve Washington dengelerini değiştiren o sürpriz yükselişinin detayları…

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ABD siyasetinde, Federal Konut Finans Ajansı’nın (Federal Housing Finance Agency - FHFA) başındaki isim olan Bill Pulte’nin ulusal istihbarat direktörlüğüne getirilmesi, Washington’da hem siyasi hem de kurumsal düzeyde geniş yankı uyandırdı. Başkan Donald Trump’ın ani kararı, yönetim içinde dahi birçok ismin habersiz yakalandığı bir gelişme olarak değerlendirildi.

Wall Street Journal’da yer alan haberde, konuya yakın kaynaklara göre süreç, Pulte’nin Donald Trump’a yönelik doğrudan ve iddialı bir teklif sunmasıyla başladı. Pulte’nin, o dönem Ulusal İstihbarat Direktörü olarak görev yapan Tulsi Gabbard yerine geçmeyi önerdiği, bu süreçte de kendisini “başkanın dış politika gündeminin kararlı bir savunucusu” olarak konumlandırdığı belirtildi.

Ulusal güvenlik alanında bilinen bir geçmişi bulunmayan Pulte’nin, buna karşın Trump yönetimi içinde en çok önem verilen kriterlerden biri olan ‘sadakat’ üzerinden öne çıktığı ifade ediliyor. Kaynaklara göre Pulte, başkanla yaptığı görüşmelerde özellikle dış politika çizgisine tam destek vereceğini vurguladı ve İran konusunda yürütülen politikalara açık destek sinyali verdi.

Gölge hamle ortaya çıktı: ‘Küçük Trump’ zirvede Dengeleri altüst etti, ne planlanıyor


SÜRPRİZ ATAMA SOSYAL MEDYADAN DUYURULDU

Son günlerde Cumhuriyetçi çevrelerden gelen eleştiriler karşısında daha da sertleşen Trump’ın, Bill Pulte’ye yönelik değerlendirmesinin olumluya döndüğü ve nihai kararın ardından sosyal medya üzerinden atamayı duyurduğu bildirildi. Trump, Truth Social’dan yaptığı paylaşımda, “Pulte, Amerika’nın en hassas meselelerini, piyasaların güvenliğini ve istikrarını yönetme konusunda derin bir deneyime sahiptir” ifadesini kullandı.

Bu kararın, Trump’ın danışman ekibi içinde şaşkınlık yarattığı, birçok üst düzey ismin atamadan sosyal medya paylaşımıyla haberdar olduğu aktarıldı. Konuya yakın bir kaynağa göre Pulte ile Trump, Florida’daki özel mülkünde mayıs ayında akşam yemeğinde bir araya geldi. Bu görüşmenin, atama sürecinde kritik bir dönüm noktası olduğu değerlendiriliyor.

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TEPKİLER BÜYÜYOR: ‘SİLAHLANDIRILMIŞ BİR ULUSAL İSTİHBARAT DİREKTÖRÜNE İHTİYACIMIZ YOK’

Atama, bazı isimler tarafından açık biçimde eleştirildi. Senatör John Cornyn, Pulte’nin görev için gerekli niteliklere sahip olduğuna dair herhangi bir kanıt görmediğini ifade ederek kararı sorguladı. Senato Çoğunluk Lideri John Thune ise daha sert bir çıkış yaparak, “Silahlandırılmış bir Ulusal İstihbarat Direktörüne ihtiyacımız yok” ifadelerini kullandı.

Bu açıklama, atamanın siyasi bir araç olarak kullanılabileceği yönündeki endişeleri daha da güçlendirdi. Ayrıca Pulte’nin yeni görevini Trump’ın siyasi rakiplerini hedef almak için kullanabileceğine dair kaygılar da dile getirildi.

Gölge hamle ortaya çıktı: ‘Küçük Trump’ zirvede Dengeleri altüst etti, ne planlanıyor

Fotoğraflar: AP

‘ETKİLİ BİR GÖREV YAPACAĞINA İNANIYORUZ’

Beyaz Saray sözcüsü Davis Ingle ise yaptığı açıklamada Bill Pulte’nin güçlü bir tercih olduğunu belirterek, “Amerikan halkı adına etkili bir görev yapacağına inanıyoruz” dedi. Ulusal Ekonomi Konseyi Direktörü Kevin Hassett ise Pulte’nin doğrudan başkan tarafından güvenilen bir isim olduğunu vurguladı. Bu açıklamalar, yönetim içinde farklı görüşlerin bulunduğu iddialarını daha da görünür hale getirdi.

AGRESİF BİR YÖNETİM TARZINA SAHİP: ‘KÜÇÜK TRUMP

Bill Pulte’nin Federal Konut Finans Ajans başkanı olarak görev yaptığı dönemde oldukça agresif bir yönetim tarzı benimsediği ve bu nedenle Beyaz Saray içinde bazı danışmanlarla sık sık gerilim yaşadığı biliniyor. Pulte’nin, doğrudan Başkan Trump’a ulaşarak hiyerarşik yapıyı zaman zaman bypass ettiği de iddialar arasında yer alıyor. Bazı Beyaz Saray yetkililerinin bu durumdan rahatsız olduğu, ancak Trump’ın geçmişte Pulte’yi görevden alma girişimlerini engellediği ve onun sadakatine önem verdiği dikkat çekiyor.

Hatta kamuoyunda bazı çevreler tarafından ‘Küçük Trump’ olarak adlandırılan Pulte’nin, özellikle konut politikaları ve ipotek piyasasına ilişkin agresif açıklamalarıyla dikkat çektiği biliniyor.

Gölge hamle ortaya çıktı: ‘Küçük Trump’ zirvede Dengeleri altüst etti, ne planlanıyor


Pulte’nin, Trump’ın siyasi hedef olarak gördüğü bazı isimleri doğrudan suçlayan açıklamalar yaptığı da öne sürülüyor. Bu isimler arasında Demokrat Parti’den Adam Schiff, New York Başsavcısı Letitia James ve Federal Rezerv Yönetim Kurulu üyesi Lisa Cook yer alıyor.

Söz konusu isimler hakkında Pulte’nin, kamuoyuna ipotek dolandırıcılığı iddiaları yönelttiği belirtiliyor. Ancak bu kişiler hakkında herhangi bir mahkûmiyet bulunmuyor ve tamamı suçlamaları reddediyor.

FED KRİZİ VE MERKEZ BANKASI BAŞKANIYLA GERİLİM

Wall Street Journal’da yer alan haberde, Pulte’nin ABD Merkez Bankası Başkanı Jerome Powell aleyhindeki kampanyalara da destek verdiği aktarıldı. Sosyal medya paylaşımlarında Powell’ın görevden alınması çağrılarını desteklediği ve Trump için bir görevden alma mektubu taslağı hazırladığı ileri sürüldü. Bu süreçte Trump’ın, Lisa Cook’a yönelik iddiaları referans göstererek görevden alma girişiminde bulunduğu ve konunun Yüksek Mahkeme’ye taşındığı bildirildi.

Konuya yakın kaynaklar, Pulte’nin bazı soruşturmalara doğrudan etki etmeye çalıştığı iddialarının Adalet Bakanlığı içinde rahatsızlık yarattığını belirtiyor. 

Gölge hamle ortaya çıktı: ‘Küçük Trump’ zirvede Dengeleri altüst etti, ne planlanıyor


İRAN POLİTİKASI VE DIŞ POLİTİKA ÇİZGİSİ

Bill Pulte’nin özellikle İran konusunda Trump’ın politikalarını güçlü şekilde desteklediği ve bu tutumun atamada belirleyici faktörlerden biri olduğu belirtiliyor. Tulsi Gabbard’ın ise dış politika konularında daha temkinli ve zaman zaman eleştirel bir çizgide olduğu hatırlatılıyor.

Pulte’nin daha önce yaptığı açıklamalarda, enerji piyasalarındaki dalgalanmaların ve enflasyon endişelerinin kısa vadeli olduğunu söylediği ve İran çatışmasının küresel etkilerinin ‘geçici’ olacağını savunduğu konusu da dikkat çekiyor.

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#Bill Pulte#Washington#Küçük Trump

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