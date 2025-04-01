Golf diplomasisi işe yaradı... Trump, Putin’e çattı: Kızgın ve öfkeliyim

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Rusya’yı 30 günlük genel ateşkese ikna edemediği gibi Avrupa ile arası açılan Trump, Putin’i hedef alarak, “Rusya’ya çok kızgın ve öfkeliyim. Ukrayna lideri Zelenski’nin yasal yönetici olup olmadığının Rusya tarafından sorgulanması abes. Sabrımın bir sınırı var. Ateşkes sağlanması için aklımdaki psikolojik tarih geçilirse isteksiz olsam bile Rusya’ya ek yaptırım emri veririm” açıklamasını yaptı.

STUBB DEVREDE

Trump’ın Rusya lideri Putin’e kükremesinden önce hafta sonu ABD’nin Florida eyaletinde ilginç bir buluşma gerçekleşti. Cumartesi günü Trump’ın Florida’daki malikanesine giden Finlandiya Başbakanı Alexander Stubb, ABD Başkanı ile 7 saat golf sahasında sohbet etti. Avrupa’nın ABD’nin Rusya politikalarından rahatsızlığını dile getiren Stubb, ABD’nin kuzey kutup bölgesi için oluşturmak istediği buzkıran gemi filosu konusunda Trump’a yardımcı olacağı sözünü verdi. Stubb, Ukrayna’da gerçek ateşkesin ilan edilmesi için son tarihi 20 Nisan olarak da gösterdi. ABD’den Londra’ya giden Stubb, İngiltere Başbakanı Keir Starmer ile görüştü. Kritik görüşme sonrasında Starmer, Trump’ı arayarak Avrupalı 31 ülkenin Rusya’nın Ukrayna işgaline karşı çıktığını ve Rusya’nın bu savaşı kazanmasına izin vermeyeceklerini ilan etti.

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RUSLAR TRUMP’I ETKİLEME PEŞİNDE

ABD Başkanı Trump, Rusya adresinde kızgın ifadeler kullanmaya başladığı sırada Kremlin Sarayının oligark timi devreye girdi. Trump’a Rusya yanlısı çizgi izlemesini sağlayan ve ABD’deki iş çevreleriyle gizli görüşmeler yürüten Putin’in adamı Kirim Dmitriyev sahneye çıkarak, “Rusya ile ABD iş çevreleri arasında Rusya’daki ender madenlerin işletilmesi görüşmeleri başlatıldı” demesi dikkat çekti. Trump’ın “Ateşkes ilanı için tahammül sınırım var” sözüne de Rus tarafından yeni oyalama açıklaması geldi. Rusya Uluslararası İlişkiler Konseyi yöneticisi Andrey Kortunov, ateşkes için son tarihin önümüzdeki Haziran ayı ortaları olabileceğini söyledi. Ukrayna savaşında ateşkes konusunun son derece karmaşık yapısını gerekçe gösteren Kortunov, “20 Nisan’a 3 hafta var. Bu süre zarfında anlaşmaya varılması çok zor. Ateşkes ilanı için en mantıklı tarih Haziran ortaları olacaktır” çıkışında bulundu. Rus tarafının bu tavrı cephede zaman kazanma taktiği olarak görülüyor.