Gölette bulundu! Prensin sarayında ceset paniği

İngiltere’nin başkenti Londra’da bulunan Kensington Sarayı önündeki gölette geçen hafta bir kadın cesedinin bulunması polisi alarma geçirdi. Olay Prens William ve eşi Düşes Catherine’in çocuklarıyla birlikte yaşadığı Kensington Sarayı’nda da endişe verici saatlerin yaşanmasına yol açtı.

KİMLİĞİ BELİRLENEMEDİ

Cesedin önce bir haftadır kayıp olan ünlü ressam Endellion Lycett Green’e (51) ait olabileceği şüphesiyle ailesinden teşhis etmeleri istendi. Ancak Green’in sağ salim bulunmasıyla cesedin henüz kimliği belirlenemeyen başka birine ait olduğu anlaşıldı. Polisin hem cesedin kimliğini belirleme, hem de ölüm sebebine ilişkin soruşturması sürüyor.