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AP
Haber Giriş: 13.07.2020 - 20:35,Son Güncelleme:

Gölde kaybolan dünyaca ünlü yıldızla ilgili son dakika gelişmesi!

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Gölde kaybolan dünyaca ünlü yıldızla ilgili son dakika gelişmesi!
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Son dakika haberine göre, yetkililer, dört yaşındaki oğluyla birlikte Güney Kaliforniya'daki Piru Gölü'nde tekneyle açılan oyuncu Naya Rivera'yı arama çalışmalarında bugün bir ceset bulunduğunu duyurdu.

Son dakika haberi... Ventura İlçesi Şerif Departmanı yetkilileri oğluyla birlikte tekneyle açıldığı Piru Gölü'nde kaybolan 33 yaşındaki Glee yıldızı Naya Rivera'yı pek çok dalgıç ve helikopterin de katıldığı arama kurtarma çalışmalarının beşinci gününde bir ceset bulduklarını açıkladı.

Cesedin Rivera'ya ait olup olmadığı henüz bildirilmemekle birlikte Rivera'nın gölde boğulduğu düşünülüyor.

Cesedin Rivera'ya ait olduğu ortaya çıkarsa, Glee müzikalinden 30'lu yaşlarında ölen üçüncü kişi olmuş olacak.

Gölde kaybolan Naya Riveranın son görüntüleri
Gölde kaybolan Naya Rivera'nın son görüntüleri
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