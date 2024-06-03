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Gölde balık avlarken 100 bin dolar buldular

Güncelleme Tarihi:

#Kasa#Göl#New York
Gölde balık avlarken 100 bin dolar buldular
Oluşturulma Tarihi: Haziran 03, 2024 09:28

New York'ta bir göle balık avlamaya giden iki kişi mıknatıslı oltalarının ucuna takılan şeyi görünce hayatlarının şokunu yaşadı. Çift gölden balık tutamadı ama içinde 100 bin dolar olan bir kasa buldular.

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ABD'nin New York kentindeki bir gölde "mıknatıs balıkçılığı" yapan iki kişi, içinde 100 bin dolar nakit para olan bir kasa buldu.

James Kane ve Barbie Agostini, Queens semtinde bulunan Meadows Corona Park'ındaki göle, ucuna mıknatıs bağlı bir ip fırlattı.

İpin ucuna takılan kasayı açan ikili içinde zarar görmüş 100 dolarlık banknotlarla dolu oluğunu gördü.

Polisin kendilerine paranın herhangi bir suçla bağlantılı olmadığını söylediğini ve parayı ellerinde tutmalarına izin verdiklerini anlattılar.

Kane "Daha önce de birçok kez kasa bulmuştuk. Paraları gördüm ve bu mümkün değil dedim" diye konuştu.

Agostini, kasanın kime ait olduğunu belirleyecek bir kimlik bulamadıklarını kaydetti.

Mıknatıs balıkçılığında, göl ve nehirlere ucuna güçlü bir mıknatıs bağlı bir ip atılıyor.

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İkili, Covid pandemisi sırasında hobi olarak başladıklarını ve daha önce İkinci Dünya Savaşı'ndan kalma el bombaları 19. yüzyıldan kalma silahlar ve bir motosiklet bulduklarını söyledi.

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#Kasa#Göl#New York

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