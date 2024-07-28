Golan Tepeleri’ne roketli saldırı: ‘Uluslararası hukukun ihlali’

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İsrail acil yardım servisi Kızıl Davud Yıldızı sözcülüğünden yapılan açıklamaya göre, çoğunluğu Dürzi nüfusun yaşadığı Mecdel Şems beldesine düzenlenen ve bir futbol sahasına isabet eden roket saldırısında çocukların da yer aldığı 11 kişi hayatını kaybetti. Saldırıda 6’sı ağır olmak üzere 24 kişi yaralandı.

NETANYAHU İSRAİL’E DÖNÜYOR

İsrail Başbakanlığının resmi X hesabından yapılan paylaşımda, ABD seyahatindeki Netanyahu’nun saldırı sonrası İsrail’e dönüş takvimine ilişkin açıklamada bulunuldu. Paylaşımda, saldırıya ilişkin bilgilendirilmesinin ardından Netanyahu’nun, kendisini İsrail’e götürecek uçağın mümkün olan en erken saatte kalkması talimatını verdiği bildirildi.

İSRAİL: HİZBULLAH DÜZENLEDİ

İsrail ordu sözcülüğünden yapılan açıklamaya göre, gerçekleşen roket saldırısının “durum değerlendirmesi ve istihbarat sonuçlarına göre” Lübnan Hizbullahı tarafından düzenlendiği belirtildi.

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HİZBULLAH REDDETTİ

Hizbullah ise saldırıyla hiçbir bağlantılarının olmadığını kaydetti. Hizbullah Sözcüsü Muhammed Afif, “Saldırıyla herhangi bir ilgimiz yok. Tüm suçlamalar yanlış” dedi.

LÜBNAN SALDIRIYI KINADI

Saldırının ardından açıklama yapan Lübnan hükümeti, “Sivillerin hedef alınması uluslararası hukukun açık bir ihlalidir ve insanlık ilkelerine aykırıdır” ifadelerini kullandı. İsrail, 1967’de çoğu Suriye toprağı sayılan kuzeyindeki Golan Tepeleri’ni işgal etmişti. Uluslararası hukuka göre İsrail’in Golan Tepeleri’ndeki varlığı işgal sayılıyor.