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Gökyüzünde panik! Facia ucuz atlatıldı

Güncelleme Tarihi:

#ABD#Uçak#İrtifa Kaybı
Gökyüzünde panik Facia ucuz atlatıldı
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 26, 2025 12:57

ABD'nin California eyaletindeki Hollywood Burbank Havalimanı'ndan Las Vegas'a giden Southwest Hava Yollarına ait yolcu uçağının, başka bir uçakla çarpışmamak için ani irtifa değişikliği yapması sonucu iki uçuş görevlisi yaralandı.

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Uçuş bilgilerini takip eden FlightAware'in verilerine göre, "Southwest 1496" sefer sayılı uçak, 36 saniyede yaklaşık 91 metre irtifa kaybetti.

Veriler, uçağın yerel saatle öğleden sonra Burbank yakınlarında "Hawker Hunter Mk 58" askeri uçağı ile aynı hava sahasında olduğuna işaret ediyor. Kayıtlar, bu uçağın İngiliz savunma şirketi Hawker Hunter Aviation'a ait olduğunu gösteriyor.

Southwest'e ait uçağın hızlı irtifa kaybı sonucu iki uçuş görevlisi yaralandı.

SEYAHATİNİ OLAYSIZ ŞEKİLDE TAMAMLADI

Southwest şirketi, mürettebatın pilotun tırmanmasını ve ardından alçalmasını gerektiren iki uyarıya yanıt verdiğini belirterek, uçağın Las Vegas'a devam ettiğini ve olaysız şekilde iniş yaptığını açıkladı.

Hollywood Burbank Havalimanı Sözcüsü Mike Christensen, ne kontrol kulesinin ne de kalkış ve varış yapan uçakları takip eden operasyon departmanının Southwest uçağının kendi hava sahalarında irtifa kaybettiğine dair herhangi bir kayıtlarının olmadığını bildirdi.

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Yolcuların ifadelerine göre, olay sırasında kemeri takılı olmayanlardan bazıları koltuklarından fırlarken pilot, çarpışma uyarısı sebebiyle ve uçağa doğru yaklaşan askeri uçaktan kaçınmak üzere hareket etti.

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#ABD#Uçak#İrtifa Kaybı

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