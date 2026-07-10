Gökyüzünde korku dolu anlar: Kabusu yaşadılar

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Yunanistan'ın Selanik kentinde acil iniş yapan yolcu uçağında korku dolu anlar yaşandı. Uçağın motorundan kopan parçanın camı kırması sonucu bir yolcu yaralandı.
RYANAIR UÇAĞI SELANİK'E DÖNMEK ZORUNDA KALDI
Yunan basınında yer alan haberlere göre, Selanik'ten Almanya'nın Münih kentine gitmek üzere havalanan Ryanair'e ait yolcu uçağında, Üsküp yakınlarında uçuş sırasında ciddi bir motor arızası meydana geldi.
Pilotlar, motorlardan birindeki arızanın havada giderilemeyeceğini belirleyerek uçağın güvenli şekilde Selanik'e dönmesine karar verdi.
MOTOR PARÇASI CAMI PARÇALADI
Uçağın inişi sırasında büyük bir gürültüyle cam kırıldı. Olayın ardından yolcu kabinindeki oksijen maskeleri açılırken, yolculardan biri yaralandı.
İnişin tamamlanmasının ardından yapılan incelemede, camın motor bölümünden kopan bir parçanın çarpması sonucu kırıldığı tespit edildi.
60 YAŞINDAKİ YOLCU HASTANEYE KALDIRILDI
Cam kenarında oturduğu belirtilen 60 yaşındaki yolcu, yaşadığı yaralanma nedeniyle hastaneye kaldırıldı.
Yetkililerin olayla ilgili inceleme başlattığı bildirildi.