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Gökyüzünde korku dolu anlar: Kabusu yaşadılar

Güncelleme Tarihi:

#Yunanistan#Yolcu Uçağı#Panik
Gökyüzünde korku dolu anlar: Kabusu yaşadılar
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 10, 2026 12:48

Yunanistan'dan kalkan yolcu uçağında, havadayken korku dolu anlar yaşandı. Uçağın motorundan kopan parçanın uçağın camına çarpması sonucu bir yolcu yaralandı.

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Yunanistan'ın Selanik kentinde acil iniş yapan yolcu uçağında korku dolu anlar yaşandı. Uçağın motorundan kopan parçanın camı kırması sonucu bir yolcu yaralandı.

RYANAIR UÇAĞI SELANİK'E DÖNMEK ZORUNDA KALDI

Yunan basınında yer alan haberlere göre, Selanik'ten Almanya'nın Münih kentine gitmek üzere havalanan Ryanair'e ait yolcu uçağında, Üsküp yakınlarında uçuş sırasında ciddi bir motor arızası meydana geldi.

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Pilotlar, motorlardan birindeki arızanın havada giderilemeyeceğini belirleyerek uçağın güvenli şekilde Selanik'e dönmesine karar verdi.

MOTOR PARÇASI CAMI PARÇALADI

Uçağın inişi sırasında büyük bir gürültüyle cam kırıldı. Olayın ardından yolcu kabinindeki oksijen maskeleri açılırken, yolculardan biri yaralandı.

İnişin tamamlanmasının ardından yapılan incelemede, camın motor bölümünden kopan bir parçanın çarpması sonucu kırıldığı tespit edildi.

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60 YAŞINDAKİ YOLCU HASTANEYE KALDIRILDI

Cam kenarında oturduğu belirtilen 60 yaşındaki yolcu, yaşadığı yaralanma nedeniyle hastaneye kaldırıldı.

Yetkililerin olayla ilgili inceleme başlattığı bildirildi.

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#Yunanistan#Yolcu Uçağı#Panik

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