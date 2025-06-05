Gökyüzünde korku dolu anlar! Havada dehşeti yaşadılar

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Almanya'nın başkenti Berlin'den İtalya'nın Milano kentine seyahat eden uçaktaki yolcular, adeta cehennemi yaşadı. Ryanair havayolu firmasına ait uçak, Almanya hava sahasındayken aşırı türbülansa maruz kaldı.

Uçakta, korku dolu anların ardından Almanya'nın Memmningen kasabasındaki havaalanına zorunlu iniş gerçekleştirdi.

Bild gazetesinin aktardığı habere göre, uçağın kabin bölümündeki paneller ve tavan kaplamaları hasar gördü.

179 yolcu ve 6 mürettebatın bulunduğu uçaktaki, 1'i mürettebat üyesi olmak üzere 9 kişi yaralandı. Yaralıların 3'ü hastanede tedavi altına alındı.

Fotoğraf: Facebook

YOLCULAR TAVANA ÇARPTI

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Dehşet dolu anlar yaşayan yolcular, uçaktaki sarsıntı nedeniyle koltuklarından fırladı. Bazı yolcular türbülansın etkisiyle uçağın tavanına çarparken mürettebat üyeleri gözyaşlarına boğuldu.

Fotoğraf: TikTok/@CarSnipers

Henüz iki yaşındaki bir çocuğun vücudunda çarpmaya bağlı morluklar oluştu. Bir kadının kafasında kesikler olduğu görüldü. Bir anne ve bebeği, türbülansa tuvalette yakalandı.

Yolcular, acil inişin ardından birkaç saat boyunca uçakta bekletildi. Bu duruma öfkelenen yolcular, kendilerine emniyet kemeri takmaları konusunda uyarı yapılmadığını iddia etti.

Korku içindeki bir yolcu, yaşadıklarını "Daha önce hiç korkmamıştım. Ama o anda uçağın parçalanacağını hatta düşeceği fikrine kapıldım" sözleriyle tarif etti.

İnişin "güvenli ve sorunsuz" olduğu bildirilirken, yolcular sağlık ekiplerinin gözetiminde uçaktan indirildi.

Fotoğraf: Facebook

EK UÇUŞA İZİN VERİLMEDİ

Ryan Air, yaşananlar nedeniyle yolcularından özür diledi ve Milano'ya ek uçuş düzenleyeceğini açıkladı.

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Yapılan açıklamada, "Berlin'den Milano'ya giden FR8 sefer sayılı uçak, hava türbülansı yaşadıktan sonra Memmingen'e yönlendirildi. Yolcuları mümkün olan en kısa sürede nihai varış noktalarına ulaştırmak için Memmingen'den Milano'ya e bir uçuş ayarladık. Etkilenen yolculardan içtenlikle özür dileriz" denildi.

Ancak yerel havacılık otoritesi, bağlantı uçuşunu onaylamadı. Firma, uçuş onayı çıkmaması üzerine otobüs tuttu. Yolcular ise birbirlerine "Gerçekten bu uçağa binmek istiyor muyum?" sorusunu sordu.

BÖLGEYİ FIRTINA VURDU

Hava koşulları hayatı olumsuz etkiledi

Ülkenin güneyinde etkili olan fırtına hayatı olumsuz etkilerken, Ulm şehrinde birkaç evin çatısının uçması sonucu yaşanamaz hale geldiği bildirildi.

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İtfaiyenin açıklamasına göre, Ulm yakınlarındaki Donaustetten bölgesinde birkaç müstakil ev fırtına nedeniyle hasar gördü.

Yaşanan olumsuzluklar sonucu can kaybı veya yaralanma olmadığı belirtildi.

Fırtınalar nedeniyle Bavyera’da polis ve itfaiyenin yaklaşık 200 olaya müdahale ettiği kaydedildi.

Alman Meteoroloji Servisi ise bugün kuzeybatı Almanya’da kısa süreli gök gürültülü fırtına ve yoğun sağanak yağışların beklendiğini duyurdu.