Gökyüzünde her gece bir gariplik

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Rusya’nın askeri sanayi merkezi olan Urallar’daki Sverdlovsk bölgesini UFO’lar bastı. Noviy Region ajansının haberine göre Ural Dağları civarında bir yıl içinde neredeyse her gece, gökyüzünde tanımlanamayan uçan nesneler görülüyor.
Geçtiğimiz hafta Berezovski Kasabası’nda birkaç UFO, halk tarafından filme kaydedildi. Nükleer başlıklı füzelerin büyük bölümünün bulunduğu bölgede uçan UFO’ların, askeri üstlerden kalkan hava araçları olmadığı incelemeler sonucunda kesinleşti.