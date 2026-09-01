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Gökyüzünde büyük mücadele: Rusya yüzlerce İHA ve füzeyle Ukrayna'yı hedef aldı

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#Rusya-Ukrayna Savaşı#Hava Saldırıları#Volodimir Zelenski
Gökyüzünde büyük mücadele: Rusya yüzlerce İHA ve füzeyle Ukraynayı hedef aldı
Oluşturulma Tarihi: Eylül 01, 2026 10:40

Rusya'nın yüzlerce insansız hava aracı (İHA) ve füzeyle Ukrayna'ya saldırdığı bildirildi. Rusya'nın hava saldırılarını gece boyunca sürdürdüğünü kaydeden Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, engellenemeyen füze ve İHA'ların Ukrayna topraklarını vurması sonucu 12 kişinin yaşamını yitirdiğini, onlarca kişinin yaralandığını ifade etti. Zelenski, Ukrayna ordusunun saldırıları engellemek için yoğun çaba sarf ettiğini belirtti.

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Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklamada, Rusya'nın, başkent Kiev ve çevresi başta olmak üzere çok sayıda bölgeye füze ve insansız hava araçlarıyla saldırılar düzenlediğini belirtti.

Saldırılar nedeniyle konut ve sivil altyapının zarar gördüğünü aktaran Zelenski, Kiev'in yanı sıra Odessa, Herson, Donetsk, Zaporijya, Harkiv, Çernigiv, Jitomir, Sumi ve Dnipro bölgelerinin saldırılara maruz kaldığını kaydetti.

Zelenski, saldırılarda biri Hindistan vatandaşı 12 kişinin yaşamını yitirdiğini, onlarca kişinin yaralandığını ifade etti.

Gökyüzünde büyük mücadele: Rusya yüzlerce İHA ve füzeyle Ukraynayı hedef aldı

HAVA SALDIRILARI 24 SAAT DEVAM ETTİ

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Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı da Rusya'nın son 24 saatte ülkeye balistik, seyir ve gemisavar füzelerinin yanı sıra 218 Şahed tipi saldırı İHA'sı ve sahte hedef niteliğindeki insansız hava araçlarıyla saldırdığını duyurdu.

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Saldırıların ana hedeflerinin Odessa ve Kiev bölgeleri olduğu belirtilen açıklamada, Ukrayna hava savunma unsurlarının 5 İskender-M/KN-23/S-400 balistik füzesini, 2 S8000 "Banderol" mühimmatını, 5 Kalibr seyir füzesini ve 187 Şahed, Gerbera ile diğer türlerdeki İHA'yı imha ettiği veya elektronik harp sistemleriyle etkisiz hale getirdiği kaydedildi.

Gökyüzünde büyük mücadele: Rusya yüzlerce İHA ve füzeyle Ukraynayı hedef aldı

UKRAYNA GENELİNDE 10 NOKTA VURULDU

Açıklamada, imha edilen hava araçlarına ait parçaların 10 noktaya düştüğü bildirildi. Toplam 199 hava hedefinin etkisiz hale getirildiği aktarılan açıklamada, Rusya'ya ait füze ve saldırı İHA'larının 28 noktada isabet kaydettiği aktarıldı.

Açıklamada ayrıca, bazı Rus füzelerinin hedeflerine ulaşmadığı ve bunların düştüğü yerlerin belirlenmesine yönelik çalışmaların sürdüğü ifade edildi.

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#Rusya-Ukrayna Savaşı#Hava Saldırıları#Volodimir Zelenski

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