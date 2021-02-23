Gökten uçak yağmıştı... Uçağın pilotu ile kule arasındaki diyalog ortaya çıktı!

Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) hafta sonu Denver-Honolulu seferini yapan Boeing 777 tipi uçağın sağ motorundaki arıza nedeniyle alev aldığı olay anında pilotlar ile kule arasında geçen diyalogda, pilotun "Burada bir askeri hedef mi var? Üstümüzden bir şey geçti. Bunu söylemekten nefret ediyorum ama bu uzun, silindir şeklinde bir nesneye benziyordu" ifadelerini kullandığı ortaya çıktı.

Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) 20 Şubat'ta Denver Uluslararası Havalimanı'ndan Honolulu'ya gitmek üzere havalanan United Havayolları'na ait Boeing 777 tipi uçağın motoru kalkıştan dakikalar sonra arızalanmasıyla ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Kaza anında, pilotlar ile kule arasında geçen diyalog ortaya çıktı.

"ÜZERİMİZDEN BİR ŞEY GEÇTİ, HIZLI HAREKET EDİYORDU"

Olayın yaşandığı ilk dakikalarda, uçağın pilotu ile ABD'nin New Mexico eyaletinindeki Albuquerque Hava Trafik Kontrolü yetkilileri ile yaşanan diyalogda "Burada bir askeri hedef mi var? Üzerimizden bir şey geçti. Bunu söylemekten nefret ediyorum ama bu uzun, silindir şeklinde bir nesneye benziyordu. Neredeyse bir seyir füzesini andırıyordu. Gerçekten hızlı hareket ediyordu" ifadelerine yer verildi.

BOEING 777 TİPİ UÇAĞIN MOTORU ARIZALANMIŞTI

ABD'de 20 Şubat'ta Denver Uluslararası Havalimanı'ndan Honolulu'ya gitmek üzere havalanan United Havayolları'na ait Boeing 777 tipi uçağın motoru kalkıştan dakikalar sonra arızalanmıştı. Sağ motoru arızalanan uçak havalimanına güvenli bir şekilde geri dönmüştü. Uçaktan kopan birçok parçanın havalimanının yaklaşık 50 kilometre yakınındaki evlerin bahçesine düşmüştü.





ARIZANIN NEDENİ METAL YORGUNLUK

Denver üzerinde uçarken motoru yanan ve yere parçalar saçan United Havayolları'na ait Boeing 777 model uçaktaki arızanın metal yorgunluğundan kaynaklandığı düşünülüyor. Ulusal Ulaşım Güvenliği Kurulu (NTSB) Başkanı Robert Sumwald, kokpit seslerinin ve uçuş verilerinin kaydedildiği cihazların incelenmesinin ardından yaptığı açıklamada, motordaki pervanede meydana gelen hasarın metal yorgunluğu göstergeleriyle uyumlu olduğunu söyledi.





ONLARCA UÇAK HİZMETTEN ÇIKARILDI

Öte yandan, Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) ve dünyanın en büyük uçak üreticilerinden Boeing şirketi, Cumartesi günü Denver üzerinde uçarken motoru yanan ve yere parçalar saçan 777 model uçaklarının tümünün uçuştan alınmasını tavsiye etti.

İngiltere de incelemeler sonuçlanıncaya kadar Boeing 777 modeli uçakları geçici olarak hava sahalarından yasakladı.

Şirket gereken incelemeler tamamlanana dek kullanımdaki 128 uçağın tümünün hizmetten kaldırılmasını istedi.

Amerikan havayolu şirketi United Airlines ve Japonya'nın önde gelen iki havayolu şirketi şu ana kadar aynı motorun kullanıldığı 56 uçağı yere indirilmişti.