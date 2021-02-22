Gökten uçağa yağdı

213 YOLCU VARDI

ABD’nin Colorado eyaletinde United Airlines’a ait Boeing 777 tipi uçak, kalkıştan kısa bir süre sonra motor arızası yaşadı. Kısa süre içinde alev almaya başlayan motorun parçaları, Denver Havalimanı’na yakın evlerin bahçelerine ve boş arazilere düşmeye başladı. 213 yolcu ve 10 mürettebat taşıyan uçak kısa süre içinde sağlıklı bir şekilde Denver Havalimanı’na geri dönmeyi başardı.

‘PATLAMA DUYDUK’



Sosyal medyada yayınlanan uçak içinden çekilen videolarda yolcuların bir kısmının panik içinde olduğu görülürken, bazı yolcular inişten sonra uçuş esnasında büyük patlama duyduklarını aktardı. Yolcu David Delucia, “Uçak birden şiddetli bir şekilde sallanmaya başladı ve hızla irtifa kaybettik” dedi. Polis yere düşen parçaları şerit içine alarak çevredekilerin yaklaşmasını engelledi.