Gökten servet düştü

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Alman Bild gazetesi, geçen yıl 25 Nisan’da Türkiye kökenli Şahin Ailesi’nin oturduğu evin bahçesine düşen 3.7 kilo ağırlığındaki nadir göktaşının (meteorit) 200 bin Euro’nun üzerinde bir fiyata alıcı bulduğuna yer verdi. 46 yaşındaki Mahmut Şahin “Göktaşını satın almak için birçok kişi fiyat önerdi. Hindistan’dan biri benimle irtibata geçti. Katar’da açık artırmaya katılmayı düşündük. Evimize kadar gelen Amerikalılar bile oldu” dedi. Göktaşının uzmanlar tarafından incelenip değerlendirildiğini söyleyen Şahin, yaklaşık 200 bin Euro’ya bir alıcıyla anlaşmaya yakın olduklarını söyledi.