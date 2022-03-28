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Gökdelenden atladı, yayanın üzerine düştü!

#Japonya#Gökdelen#İntihar
Gökdelenden atladı, yayanın üzerine düştü

Japonya’da gökdelenden atlayarak intihar eden bir kişi, üzerine düştüğü yayayı yaraladı. Akılalmaz olay başkent Tokyo'da yaşandı.

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Japonya'nın başkenti Tokyo'da akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı.

Dev metropolün kalbinde bulunan ve dünyanın en kalabalık yaya geçidine ev sahipliği yapmasıyla bilinen Shibuya semtindeki Shibuya Scramble adlı gökdelenden atlayan 20'li yaşlarının sonunda olduğu düşünülen bir kişi, üzerine düştüğü genci yaraladı.

Emniyet kaynakları ve görgü tanıklarından edinilen bilgiye göre, olay dün akşam 17.20 sıralarında gerçekleşti. Shibuya Scramble adlı dev gökdelenden aşağıya atlayan kişi, yolda yürümekte olan genç bir kıza çarparak ayağından yaralanmasına neden oldu.

Görgü tanıkları ise, gökdelenin 46. katına çıkan yürüyen merdivenlerden aşağıya paket atan şahsın, daha sonra ise kendisini boşluğa bıraktığını iddia etti. Polis, şahsın intiharından önce aşağıya attığı paket ile ilgili bilgi paylaşmadı.

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Shibuya Scramble, 1 Kasım 2019'da halka açılmıştı. Tokyo'nun 230 metre yüksekliğiyle en yüksek binalarından biri olan 47 katlı Shibuya Scramble, çatıısında bulunan gözlem terası ile turistik bir merkez haline gelmişti.

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#Japonya#Gökdelen#İntihar

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