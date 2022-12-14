Göğsü bir gecede şekil değiştirdi, ölümün kıyısından döndü! Tüm kadınları uyardı...

Haberin Devamı

İngiltere'nin Oxfordshire bölgesinde yaşayan iki çocuk annesi kadın 15. evlilik yıldönümünde hayatının en kötü haberini aldı ve hayatı bir anda kabusa dönüştü.

ÖLÜMÜN KIYISINDAN DÖNDÜ

Adının Angela Butterworth olduğu öğrenilen 42 yaşındaki kadın koronavirüs pandemisinin tam ortasında hiç beklemediği bir teşhis aldı.

Hastanelerin dolup taştığı ve randevu almanın neredeyse imkansız olduğu bir dönemde hastalığını öğrenen kadın, ölümün kıyısından döndüğünü ve onu hayatta tutan şeyin ailesi ve arkadaşları olduğunu anlattı.

GÖĞSÜ BİR GECEDE ŞEKİL DEĞİŞTİRDİ

Angela sağ göğsünün bir gecede şekil değiştirdiğini ve diğer göğsüne göre daha sert olduğunu fark ettiğinde hemen doktora gitti.

Doktorlar yaptıkları incelemeler sonrası kadına 3. evre meme kanseri teşhisi koydu ve Angela'ya acilen radyoterapi ve kemoterapi tedavisine başlanacağını ve göğsünün alınması gerektiğini söylediler.

Haberin Devamı

ACI HABERİ KIZLARINA BABALARI VERDİ

11 ve 8 yaşlarında iki kız çocuğu olan anne,teşhisi öğrendiği anda hayatının en büyük şoklarından birini yaşadı. Kendi acısından daha büyük olanı ise kötü haberi çocuklarına da vermek zorunda olmasıydı.

"Durumu ben anlatamadığım için kocam onlarla paylaştı. Onlara benim ağır bvir tedavi geçireceğimi ve saçlarımı kaybedeceğimi söyledi. İkisi de ağlamaya başladı."



GÖĞSÜ ALINDI ANCAK HASTALIK ÇOKTAN YAYILMIŞTI

Talihsiz kadını hastalığı kadar tedavi süreci de endişelendiriyordu. Çünkü tam da pandeminin kontrolden çıktığı zamanlarda hastalanmıştı. Bir yandan hastaneye gitmeye korkarken bir yandan da çok geç kalmış olmaktan endişeleniyordu.

Hastanelerdeki yoğunluk nedeni ile ilk olarak ilaç tedavisine başlayan kadının 30 Mart'ta yapılan operasyonla sağ göğsü alındı. Ancak kanser çoktan koltuk altındaki lenf bezlerine yayılmıştı.

Angela bu nedenle 30 Eylül'e kadar yoğun bir kemoterapi tedavisine alındı.

DİBE VURDUĞU AN: 'ANNENİZLE VEDALAŞSANIZ İYİ OLUR'

Haberin Devamı

Tedavi sürecinde bir göğsünü ve saçlarını kaybeden kadın verdiği yaşam mücadelesinden asla vazgeçmedi ve kızları için verdiği savaşı şöyle anlattı;

"Her şey hayatta kalmakla ilgiliydi. Kemoterapi sürecinde gelişen sepsis nedeni ile ambulansla hastaneye kaldırıldım. Ambulans görevlisi çocuklarıma 'belki annenizle vedalaşmanız iyi olur' dedi. Bu benim en dibe vurduğum zamandı. Bir hafta hastanede kaldım, neredeyse hayatımı kaybediyordum"



TEDAVİ SONA ERDİ ANCAK RUHSAL OLARAK ÇÖKMÜŞTÜ

2 çocuk annesi kadının tedavisi Kasım ayında sona erdi ancak yaşadığı ruhsal bunaltı hala onunla beraberdi. Yaşadığı zihinsel çöküntüyü atlatmak için Maggie's kanser vakfından yardım isteyen Angela kanseri tamamen yenmese de yavaş yavaş normal hayatına dönebildi. Ve şimdi diğer kadınlara yardım etmek istiyor...

Haberin Devamı

KADINLARA ÇAĞRI: HER ZAMAN BARİZ BELİRTİLER VERMİYOR

Hastalığı ile ilgili farkındalık yaratmak isten Angela şimdi diğer kadınlara çağrıda bulunuyor ve göğüslerindeki olağandışı değişikliklere ve anormalliklere dikkat etmelerini istiyor.

Meme kanserinde her zaman kitle ya da yumru gibi bariz belirtiler olmadığını belirten Angela, hastalığa yakalanan kadınlara da çağrıda bulunuyor ve "en umutsuz anlarınızda bile umutlu olun" diyor.



Kanser türleri arasında dünyada ve Türkiye'de yayılma hızı en yüksek olanı meme kanseri. Kırk yıl önce yirmi kadından birinde görülen meme kanseri, günümüzde sekiz kadından birinin baş belası haline gelmiş durumda.

Haberin Devamı

Memede ele gelen bir kitle oluşumu, meme ucundan akıntı gelmesi, memenin şişmesi ve meme cildinde kızarıklık gibi değişikliklerin görülmesi meme kanserinin belirtileri arasında yer alıyor.

meme kanseri NASIL TESPİT EDİLİR?

Meme kanserinin tespit edilmesinde iki yöntem vardır.

İlk yöntem olarak her kadının kendi memesini muayene etmesini öneriliyor. Özellikle banyo yaparken sıcak suyun etkisiyle meme dokusu yumuşadığı için muayene yapmak daha kolay hale geliyor. Banyodan sonra arkaya doğru uzanıp, elinizi memenizde dolaştırarak, sıra dışı bir şey var mı diye bakmak gerekiyor.

Diğer bir yöntem memeye detaylı bir şekilde bakılmasını sağlayan ultrasonografi ve mamogrofi taraması.

Haberin Devamı

Doktorlar 50 yaşından büyük kadınların yılda bir kez mamografi çektirmesini öneriyor.