×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERDünya Haberleri

Göçmenlerin otelini yakmaya çalıştılar: Bıçaklı saldırı aşırı sağcıları sokağa döktü

Güncelleme Tarihi:

#İngiltere#Göçmen#Saldırı
Göçmenlerin otelini yakmaya çalıştılar: Bıçaklı saldırı aşırı sağcıları sokağa döktü
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 05, 2024 07:00

İngiltere’de geçen hafta Southport’ta bir dans okulunda 3 kız çocuğunun hayatını kaybettiği bıçaklı saldırının ardından aşırı sağcı grupların protesto gösterileri ülke çapına yayıldı.

Haberin Devamı

Sosyal medyada saldırganın “İslamcı bir göçmen olduğu” söylentisi ile harekete geçen aşırı-sağcı gruplara karşı, hafta sonu ırkçılık karşıtı gruplar da sokağa döküldü. Hafta sonu Hull, Liverpool, Bristol, Manchester, Stoke-on-Trent, Blackpool ve Belfast’ta polisle çatışan protestocular bazı dükkânları yağmaladı, araçları ateşe verdi. Göstericiler, sığınmacıların kaldığı bir otelin camlarını kırarak, ateşe vermeye çalıştı. Gösterilerde en az 100 kişi gözaltına alındı, onlarca polis de yaralandı. İngiltere Başbakanı Keir Starmer, göstericilerin “nefret tohumları ekmeye” çalıştıklarını belirterek “Bu protesto değil, organize bir haydutluk” dedi.

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#İngiltere#Göçmen#Saldırı

BAKMADAN GEÇME!