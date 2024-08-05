Göçmenlerin otelini yakmaya çalıştılar: Bıçaklı saldırı aşırı sağcıları sokağa döktü

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Sosyal medyada saldırganın “İslamcı bir göçmen olduğu” söylentisi ile harekete geçen aşırı-sağcı gruplara karşı, hafta sonu ırkçılık karşıtı gruplar da sokağa döküldü. Hafta sonu Hull, Liverpool, Bristol, Manchester, Stoke-on-Trent, Blackpool ve Belfast’ta polisle çatışan protestocular bazı dükkânları yağmaladı, araçları ateşe verdi. Göstericiler, sığınmacıların kaldığı bir otelin camlarını kırarak, ateşe vermeye çalıştı. Gösterilerde en az 100 kişi gözaltına alındı, onlarca polis de yaralandı. İngiltere Başbakanı Keir Starmer, göstericilerin “nefret tohumları ekmeye” çalıştıklarını belirterek “Bu protesto değil, organize bir haydutluk” dedi.