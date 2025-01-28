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Göçmenleri Arnavutluk’a gönderiyorlar: İtalya tartışmalı plana döndü

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#İtalya#Arnavutluk#Göçmen
Göçmenleri Arnavutluk’a gönderiyorlar: İtalya tartışmalı plana döndü
Oluşturulma Tarihi: Ocak 28, 2025 07:00

İtalya’nın, Akdeniz’de kurtardığı düzensiz göçmenler için Arnavutluk’ta kurduğu iki göçmen merkezine birkaç ay aradan sonra yeniden göçmen nakletmeye başladığı bildirildi.

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Roma ve Tiran yönetimlerinin 2023 yılında imzaladığı anlaşma çerçevesinde İtalya, Arnavutluk’ta kurduğu ve Ekim 2024’te faaliyete geçirdiği tartışmalı iki göçmen merkezine yeni bir göçmen grubu sevk ediyor. İtalya İçişleri Bakanlığı’nın açıklamasına göre, İtalyan donanmasının Akdeniz’de Lampedusa Adası’nın açıklarındaki uluslararası sularda kurtardığı göçmenlerden 49’u, “Cassiopea” karakol gemisiyle Arnavutluk’un kuzeyindeki Shengjin Limanı’na doğru yola çıkarıldı.

‘100 BİN GAZZELİ DE ARNAVUTLUK’A’

Öte yandan dün İsrail medyası, ABD Başkanı Donald Trump’ın da 100 bin Gazzeliyi Arnavutluk’a yerleştirme planına sahip olduğunu yazdı.

 

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#İtalya#Arnavutluk#Göçmen

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