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Göçmenler öldü Fransa ve İngiltere birbirine girdi

#İngiltere#Fransa#Göçmen
Göçmenler öldü Fransa ve İngiltere birbirine girdi

Fransa’dan İngiltere’ye geçmek isteyen mültecileri taşıyan botun batması sonucu 27 kişi öldü. Brexit sonrası AB’nin dış sınırı haline gelen Manş Denizi’nde şu ana kadarki en yüksek can kaybı yaşanırken tarafların birbirini suçlama yarışına girmesi dikkat çekti.

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İNGİLTERE’nin Avrupa Birliği’nden ayrılmasından (Brexit) bu yana önce balıkçılık tartışmasıyla gündeme gelen Manş Denizi, şimdi 27 göçmenin hayatını kaybetmesiyle tırmanan krizin odağında. Fransa İçişleri Bakanı Gerald Darmanin ve İngiltere İçişleri Bakanı Priti Patel’in, geçen hafta kararlılık dozu yüksek ve iddialı bir ortak açıklama ile Manş Denizi’nden kural dışı geçişleri yüzde 100 önleme konusunda çalışma taahhüdünde bulunmalarının ardından yaşanan dram, Paris ve Londra’yı bir kez daha karşı karşıya getirdi.

YÜK GEMİSİ Mİ ÇARPTI

Önceki gün Fransa’nın Dunkerque şehri yakınından denize açılan şişme botun battığı, yerel saatte 14:00 sularında bir balıkçı teknesinin Calais açıklarında 15 ceset olduğu mesajı geçerek yardım talebinde bulunması üzerinde ortaya çıktı. Bota bir yük gemisinin çarpmış olma ihtimali üzerinde duruluyor. 17 erkek, 7 kadın ve 3 çocuğun hayatına neden olan kazadan sadece iki kişi sağ kurtulabildi. Hipotermi teşhisiyle hastaneye kaldırılan biri Iraklı diğeri Somalili göçmenlerin durumunun ise iyiye gittiği belirtiliyor. Olay sonrası Fransa’da beş kişi tutuklandı. Darmanin, göçmen kaçakçıları için mafya benzetmesi yaptı.

Göçmenler öldü Fransa ve İngiltere birbirine girdi

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KRİZ TOPLANTILARI

Olay üzerine iki ülkede kriz toplantıları düzenlendi. Ayrıca Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve İngiltere Başbakanı Boris Johnson bir telefon görüşmesi yaptı. Johnson, kriz durumunda devreye sokulan ve hükümetin izleyeceği adımların koordine edildiği “Cobra” adı verilen acil nitelikli bir toplantı düzenlerken; Fransa kanadında Başbakanı Jean Castex başkanlığında, içişleri, adalet, savunma, denizcilik, ulaştırma, dışişleri ve Avrupa bakanları bir araya geldi.

ORTAK DEVRİYE

Johnson yaşanan dramın ardından Fransız kıyılarında ortak devriye önerdi. İngiltere, göçmenlerin kontrolü için Fransa’ya verdiği mali desteğin yanı sıra yeni imkânlar sunmaya hazır olduğunu da açıkladı. Fransa, egemenlik hakları çerçevesinde ortak devriyeyi kategorik olarak reddediyor. İngiltere, yaşananlar sonrasında Fransa’nın pozisyonunu gözden geçirmesini umuyor.

GEÇİŞLER PATLADI

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Manş Denizi, göçmenler tarafından özellikle 2018’den bu yana yoğun şekilde kullanılıyor. Bunun nedeni ise göçmenlerin kullandığı Calais limanında ve Manş Tüneli’ndeki önlemlerin en üst düzeye çıkmış olması. Fransız yetkililer, bu yıl 20 Kasım’a kadar 31 bin 500 göçmenin kıyıdan açıldığını, kurtarılan göçmen sayısının ise 7 bin 800 olduğunu belirtiyor. İngiliz makamlara göre ülkeye girmeyi başaranların sayısı bu yılın ilk on ayında 22 bin olarak tespit edildi. 33 botla 1185 kişinin geçiş yapmasıyla Manş geçişlerinde 11 Kasım’da tüm zamanların rekoru kırıldı. Olaydan önce bu yılki ölü sayısı 3, kayıp sayısı 4’tü. Geçen yıl ise 6 kişi hayatını kaybetmiş, 3 kişi de kaybolmuştu. 1999’dan bu yana Manş’tan geçişlerde hayatını kaybedenlerin sayısı ise 300.

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Göçmenler öldü Fransa ve İngiltere birbirine girdi

KARŞILIKLI SUÇLAMALAR

MACRON, Johnson ile telefon görüşmesinde mevcut durumun siyasi amaçlar için kullanılmamasını istedi. Fransa’nın Manş Denizi’nin mezarlık haline gelmesine izin vermeyeceğinin de altını çizdi. Johnson ise kendilerine sağlanan 60 milyon Euro’luk desteğe rağmen Fransa’nın geçişleri önlemek için yeterli çabayı göstermediği görüşünü yineledi. Bazı İngiliz siyasiler, normalde can kayıplarının düşük olması nedeniyle Fransa’yı geçişlere göz yummakla suçluyor. Fransa ise suçlamaları reddediyor. Bu yıl bölgede 600 polis ve jandarmanın görevlendirildiğini hatırlatan Paris, bu sayede 44 insan kaçakçılığı ağının çökertildiğine, 1552 kaçakçının da yakalandığına dikkat çekiyor.

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#İngiltere#Fransa#Göçmen

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