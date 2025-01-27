Göçmen savaşını Trump kazandı! Kolombiya'dan geri adım...

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Trump, sosyal medya platformu Truth Social'da, Kolombiya'nın "çok sayıda yasa dışı ve suçlu göçmenin yer aldığı iki uçağı kabul etmediğini" belirterek bu durumun ülkesinin ulusal güvenliğini tehdit ettiğini ifade etmişti.

Kolombiya'ya yönelik şu yaptırım ve gümrük vergisi kararı aldığını açıklamıştı:

-ABD'ye gelen tüm mallara acil olarak yüzde 25 gümrük vergisi

-Kolombiya hükümeti yetkilileri, bütün müttefikleri ve destekçilerine seyahat yasağı ve vizelerinin iptali

-Kolombiya hükümetinin bütün parti yetkilileri, aile üyeleri ve destekçilerine vize yaptırımı

Ancak Beyaz Saray, Pazar günü geç saatlerde yaptığı açıklamada, Kolombiya'nın göçmenlerin dönmesini kabul ettiğini ve Washington'ın bu yaptırımları uygulamayacağını söyledi.

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, iki ülke arasında gerilime neden olan düzensiz göçmen konusuna ilişkin açıklamada bulundu.

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Leavitt, Kolombiya Hükümeti'nin, ABD'ye iade edilen tüm "yasadışı yabancıların" sınırlama veya gecikme olmaksızın ülkeye kabul edilmesi konusunda ABD Başkanı Donald Trump'ın tüm şartlarını kabul ettiğini belirtti.

Sözcü Leavitt, Kolombiya'dan gelen tüm mallara yüzde 25 gümrük vergisi uygulanmasını ve bir hafta içinde bu oranın yüzde 50'ye çıkarılmasını öngören tarife emirlerinin "ihtiyat olarak saklanacağını ve imzalanmayacağını" bildirdi.

Leavitt, Trump'ın, Kolombiyalı yetkililere yönelik vize kısıtlamalarını ve Kolombiya'dan gelen mallara uygulanan gümrük denetimlerini, sınır dışı edilen kişilerin bulunduğu ilk uçuş başarıyla tamamlanana kadar devam ettireceğini açıkladı.

ABD'YE ELEŞTİRİ

Kolombiya Devlet Başkanı Gustavo Petro, ABD'den gelen uçakları geri çevirdiklerini belirterek, ABD'yi eleştirmiş ve sınır dışıların insani koşullarda gerçekleştirilmesi gerektiğini dile getirmişti.

Petro, göçmenlerin suçlu muamelesi görmemesi, sivil uçaklarda insan onuruna yaraşır bir şekilde geri dönüşlerinin gerçekleşmesi gerektiğini aktarmıştı.

Kolombiyalı lider açıklamasında, özellikle karşı çıktığı durumun askeri uçak kullanılması olduğunu belirterek Kolombiya'ya da göçmenlere de saygı gösterilmesi zorunluluğunu vurgulamıştı.

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"HİÇBİR ABD'LİYİ ELLERİ KELEPÇELİ GÖNDERMEM"

Kolombiya'da 15.660 ABD'linin yasa dışı yaşadığını aktaran Kolombiya lideri Petro, "Benim hiçbir zaman yabancı bir bayrağı yaktığımı ya da yasa dışı göçmenleri kelepçeli bir şekilde ABD'ye gönderdiğimi göremezsiniz. Gerçek özgürlükçüler hiçbir zaman insan özgürlüklerine saldırmaz. Biz Nazi'lerin karşıtıyız" demişti.

ABD televizyonu CBS'e konuşan iki Amerikalı yetkili, San Diego'dan kalkan ve yasa dışı göçmenleri taşıyan bir çift uçağın bugün Kolombiya'ya inmesinin beklendiğini, ancak birtakım gelişmeler yüzünden bunun iptal edildiğini aktardı.

Brezilya da daha önce bazı vatandaşlarının ABD'nin gönderdiği sınır dışı uçaklarında gördüğü muamele yüzünden kaygılarını dile getirmişti.

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Bazılarının Manaus şehrine elleri kelepçeli bir şekilde geldiği belirtilmişti. Polisin kelepçeleri çıkardığı ve gidecekleri yere varmaları için Brezilya'nın Air Force uçağının ayarlandığı vurgulanmıştı.