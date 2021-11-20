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Göçmen krizi bardağı taşıran son damla oldu! AB ordusu fikri yeniden gündemde

#AB#AB ORDU#ABD
Göçmen krizi bardağı taşıran son damla oldu AB ordusu fikri yeniden gündemde

Polonya ve Belarus sınırdaki yaşanan kaos AB'nin kendi güvenliğini sağlayamaması konusunda bardağı taşıran son damla oldu. 5 bin askerlik AB ordusu fikri yeniden güdeme gelirken, AB ülkelerine sunulan gizli belge CNN tarafından açıklandı.

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Son zamanlardaki jeopolitik krizler, özellikle ABD'nin Afganistan'dan kaotik bir şekilde çekilmesi, AB'nin koruması için tamamen ABD'ye veya NATO'ya güvenemeyeceği düşüncesini pekiştirmişti. Polonya ve Belarus sınırdaki yaşanan kaos ise bardağı taşıran son damla oldu.

Brüksel'de üst düzey yetkililer, Avrupa Birliği'nin uzun süredir planladığı ancak hayata geçirmediği AB ordusu konusunda düğmeye bastı.

GİZLİ BELGE MEDYAYA SIZDI: 5 BİN ASKERLİK AB BİRLİĞİ

Bu hafta AB ülkelerine sunulan Güvenlik ve Savunma için Stratejik Pusula'sı CNN'e sızdırıldı. Belgeye göre ana öneri AB'nin potansiyel krizlerle başa çıkmak için hızla 5.000 asker konuşlandırma kapasitesi elde etmesi.

Söz konusu birlik Brüksel'deki bir komutana bağlı daimi bir kuvvet olmaktan ziyade, katılımcı üye devletler tarafından belirli bir görevi yerine getirmek üzere oluşturulacak ve AB düzeyinde komuta edilecek.

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ANLAŞMA KOLAY OLMAYACAK

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AB adına asker konuşlandırmak, üye devletlerin imza atmasını ve katılımını gerektirecek. Sistemin nasıl işleyeceğine dair bilgiler henüz doğrulanmadı.

Belgede ayrıca savunma tedariki, araştırma ve istihbarat konularında da birleşik bir yaklaşıma duyulan ihtiyaçtan bahsediliyor ancak birlikteki 27 ülkenin maliyetler konusunda anlaşmaya varması kolay olmayacak.

ULUSAL ÇIKARLAR VE ÖNCEKİ HIRSLAR DEVREYE GİREBİLİR

CNN'de konuya ilişkin yer alan analizde "Şimdi tüm olumlu seslere rağmen, 27 ülkenin liderleri bu teklifi tartışmak için bir odaya kilitlendiğinde, çıplak ulusal çıkarlar ve önceki hırsların devreye girmesi  ile  bu planın tamamen rafa kaldırılması söz konusu olabilir" ifadeleri yer aldı.

HER KRİZDE ALEVLENEN FİKİR

AB'nin kendi "Avrupa ordusunu" kurma fikri, dönem dönem özellikle krizler ortaya çıktıkça alevleniyor ancak şimdiye kadar atılan somut bir adım yok.

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#AB#AB ORDU#ABD

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