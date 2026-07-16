Göçmen kızı Elif eyalet başbakanlığına yürüyor: Berlin’e Türk kökenli Mamdani

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Almanya’nın başkenti Berlin’de gözler 20 Eylül’de Berlin’de yapılacak eyalet parlamentosu seçimlerine çevrilmiş durumda. Son anketler, bir yandan aşırı sağcı parti AfD’nin yükselişine işaret ederken diğer yandan üç-dört partinin başa baş yarıştığı bir tablo ortaya koyuyor. Ancak bu yarışta dikkatleri üzerine çeken en güçlü figür, Sol Parti’nin Türk kökenli Eyalet Başbakan adayı Elif Eralp oldu.

Sol Parti’den Berlin eyalet başbakanı adayı gösterildikten sonra Alman medyasında Elif Eralp’le ilgili sıkça New York Belediye Başkanlığı’nı kazanan sosyalist Zohran Mamdani benzeşmesi yapılıyor.

Eralp de Mamdani gibi ekonomik eşitsizlik, yüksek kiralar, toplu ulaşım ve halkın günlük yaşamını doğrudan etkileyen sorunlar üzerinden siyaset yapıyor. Seçmenlerle yalnızca meydanlarda değil, kapı kapı dolaşarak temas kuruyor. Destekçileri onu yalnızca bir siyasetçi değil, Berlin’de “bir dönüşümün temsilcisi” olarak görüyor.

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‘ANKET REHAVETİNE GİRMEM’

Berlin siyasetinin son dönemlerde öne çıkan isimlerinden Elif Eralp ile yoğun seçim kampanyası sırasında, göçmenlerin yoğun olarak yaşadığı Kreuzberg ilçesinde buluştuk. Neşeli ve rahat görünmesine rağmen seçim heyecanını gizlemiyor. Son anketlerin partisini küçük bir farkla da olsa ilk sırada göstermesi onu sevindirmiş. Ancak seçime iki aydan fazla zaman olduğunu hatırlatarak rehavete kapılmayacağını özellikle vurguluyor: “Anketler seçim değildir. Bu yüzden rehavete kapılmayacağız. Her gün halkımız için çalışmaya devam edeceğiz. Ama bu sonuçlar, insanların bizi çözüm üretebilecek bir parti olarak gördüğünü de gösteriyor. Emeğin karşılığını görmek elbette güzel.”

KİRA FİYATLARI HEDEFİNDE

Eralp’in seçim kampanyasının merkezinde Berlin’de büyüyen konut ve kira krizi yer alıyor. Eralp’e göre yüksek kiralar artık yalnızca düşük gelirli kesimleri değil, orta sınıfı ve aileleri de kentten uzaklaştırıyor. “Ev, insanların yaşadığı yerdir, rant aracı değildir. Bankaların ve büyük holdinglerin kazancı biraz azalabilir ama insanların yaşayabileceği ve ödeyebileceği konutlara sahip olması daha önemli” diyen Eralp, emlak şirketlerinin elindeki yaklaşık 220 bin konutun adil bir ödeme karşılığında kamulaştırılmasını savunuyor. Berlin’in ikinci büyük sorununun ulaşım olduğunu belirten Eralp, dış semtlerde toplu taşımanın düzensizliği, yüksek ücretler ve temizlik sorunlarına dikkat çekiyor. “Berlin hâlâ fakir ama artık seksi değil. Kültür alanında çok büyük kesintiler yapıldı... Herkese zenginlik sözü veremem ama herkesin iyi yaşayabileceği bir Berlin sözü verebilirim” diyen Eralp, çöp ve sokak temizliğinde de eşitsizlik yaşandığını savunuyor: “Ku’damm temizleniyor ama biz de bu kentte yaşıyoruz. Bizim sokaklarımız da temiz olmalı. Çocuk parklarında çöpler ve uyuşturucu kullanımında kullanılan iğneler bulunmamalı.”

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‘FİLİSTİN’DE ÇİFTE STANDART VAR’

Her ne kadar yerel siyaset yapsa da uluslarası siyasetin hassas konularından Filistin konusuna da değinen Sol Parti adayı, Alman hükümetini de eleştiriyor. Almanya’nın İsrail’e kayıtsız şartsız tek yanlı destek vermesini eleştiren Eralp bu konuda çok net: “Bence Almanya bu konuda çifte standartlı davranıyor. Rusya konusunda insan haklarını savunuyor, bu doğru. Ama aynı zamanda İsrail’deki aşırı sağ hükümete silah gönderiyor ve uluslararası hukuka aykırı savaşı destekleyen bir çizgi izliyor. Netanyahu’nun uluslararası hukuk ve mahkeme önünde hesap vermesi gerektiğini düşünüyorum. Bizim bu konuda duruşumuz net. Berlin’de çok sayıda Filistinli, Müslüman, İsrailli ve Yahudi yaşıyor. Elbette burada yaşayan İsrailli ve Yahudi toplumunun endişelerini dinlemek gerekir. Ama aynı şekilde Filistinli ve Müslüman insanların acısını, dertlerini de dinlemek gerekir. Alman hükümeti ise tek taraflı ve yanlış bir politika izliyor.”

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BABA KAYSERİLİ ANNE ADANALI

45 yaşındaki Eralp, 1980 darbesi sonrası Almanya’ya göç eden Kayserili bir baba ile Adanalı bir annenin kızı. Münih’te doğup Hamburg’da büyüdü. Solcu bir ailede büyümesine rağmen ideolojik olarak yönlendirilmediğini söyleyen Eralp, “Çocuk yaşta haksızlıklara ve ırkçılığa tanık oldum. Daha 12 yaşındayken hukuk okumaya ve insan hakları alanında çalışmaya karar verdim” diyor. Hukuk eğitiminin ardından UNHCR’de staj yapan Eralp, göçmen ve mülteci hakları alanında çalıştı. Yaklaşık 11 yıl Federal Meclis’te Sol Parti’nin hukuk danışmanlığını yürüttü. 2021’den bu yana Berlin Eyalet Parlamentosu milletvekili olarak kira, göç, ırkçılık ve ayrımcılık konularına odaklanıyor.

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‘TÜRKİYE İKİNCİ EVİM’

Babası ve yakınlarının önemli bölümü Türkiye’de yaşayan Eralp, her yıl Türkiye’ye geliyor. “Türkiye’yi çok seviyorum. Orası Berlin’den sonra benim ikinci memleketim” diyen Eralp, öğrenciyken İstanbul’da staj yaptığını, en çok Türk yemeklerini özlediğini söylüyor. “Pırasa, taze fasulye, mercimek çorbası yapıyorum. Adana yemeklerini ise annem çok güzel yapar” diyor.

TARKAN HAYRANI

Çocuklarıyla Michael Jackson, yalnızken ise Türkçe pop dinleyen Eralp özellikle 90’lar Türkçe popunu sevdiğini söylüyor. “Tarkan’ı gençliğimden beri severim. Sertab Erener’i de çok dinlerim” diyen Eralp, Türk dizilerindeki duygusallığı sevdiğini belirterek, “Hatırla Sevgili’, ‘Öyle Bir Geçer Zaman ki’ ve son dönemde ‘Bahar’ı izledim. Türkiye’den uzakta yaşayınca insanları, konuşmaları, yemekleri ve gelenekleri özlüyorsunuz” ifadelerini kullanıyor.