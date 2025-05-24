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Göçle mücadele için insan haklarına yeni yorum istediler

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#Avrupa Birliği#AB#Göçle Mücadele
Göçle mücadele için insan haklarına yeni yorum istediler
Güven ÖZALP
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 24, 2025 07:00

GÖÇ konusunda aldıkları önlemlere her fırsatta yenilerini ekleme çabası içinde olan bazı Avrupa Birliği ülkeleri bu kez de insan hakları üzerinden formül üretmeye çalışıyorlar.

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AB üyesi 9 ülke yayınladıkları ortak açıklamada, suç işleyen göçmenlerin daha kolay sınır dışı edilebilmesine olanak sağlamak için Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin (AİHS) yeniden yorumlanması çağrısında bulundu.

MELONİ BAŞI ÇEKİYOR

İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, bağlı oldukları bazı Avrupa sözleşmelerinin onlarca yıl önce yazıldığını belirterek göç olgusundan başlayarak siyasi bir tartışma açmak istediklerini söyledi. Bu yaklaşımın ana hedefi mevcut sözleşmelerin “zamanımızın büyük sorunlarını ele alma kapasitesini” tartışmak. İtalya ve Danimarka’nın öncülük ettiği çağrıda, üye devletlerin “suçlu yabancı uyrukluları ne zaman sınır dışı edeceklerine karar vermeleri için ulusal düzeyde daha fazla yetkiye sahip olmaları gerektiği” vurgulandı. Açıklamada Avusturya, Belçika, Çekya, Estonya, Letonya, Litvanya ve Polonya’nın da imzası var.

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#Avrupa Birliği#AB#Göçle Mücadele

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