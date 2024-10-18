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Göç sırasında facia: 65 kişi kurtarıldı, 1 bebek öldü

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#Fransa#İngiltere#Bebek
Göç sırasında facia: 65 kişi kurtarıldı, 1 bebek öldü
Oluşturulma Tarihi: Ekim 18, 2024 13:08

Fransa'dan İngiltere'ye geçmeye çalışan teknedeki 65 düzensiz göçmen kurtarıldı, ancak bir bebek hayatını kaybetti. Olayın ardından kurtarılan göçmenler, Boulougne-sur-Mer Limanı'na sevk edildi.

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Fransa'dan İngiltere'ye Manş Denizi üzerinden geçmeye çalışan 65 düzensiz göçmen kurtarıldı, 1 bebek hayatını kaybetti.

Manş Denizi ve Kuzey Denizi Valiliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Fransa'dan İngiltere'ye Manş Denizi'nden ulaşmaya çalışan bir teknedeki düzensiz göçmenlerin zor durumda olduğu tespit edildi.

Kapasitesinin üstünde yolcu taşıyan teknedeki göçmenlerden bir kısmı denize düştü.

Fransız deniz kuvvetleri, 65 düzensiz göçmeni kurtarırken, denizde bir bebeğin cansız bedenine ulaştı.

Düzensiz göçmenler, Boulougne-sur-Mer Limanı'na götürüldü.

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#Fransa#İngiltere#Bebek

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