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İHA
Haber Giriş: 18.03.2020 - 15:53,Son Güncelleme:/

Glastonbury festivaline 'Corona Virüsü' engeli

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Glastonbury festivaline 'Corona Virüsü' engeli
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Dünyanın en büyük açık hava festivali Glastonbury, Corona Virüsü nedeniyle iptal edildi.

İngiltere'nin Glastonbury şehrinde düzenlenen dünyaca ünlü Glastonbury açık hava festivali, Corona Virüsü nedeniyle iptal edildi. Bu yıl 50'ncisi düzenlenmesi planlanan müzik festivali, aralarında Paul McCartney, Taylor Swift ve Kendrick Lemar'ın da bulunduğu birçok ünlü ismi ağırlayacaktı. Festivalin organizatörlerinden Michael ve Emily Eavis, yaptıkları açıklamada bu hafta açıklanan yeni hükümet önlemlerinin ardından festivalin iptal edildiğini dile getirdi.
Her yıl 200 binden fazla katılımcısı olan festival, renkli görüntülere sahne oluyordu. Corona Virüsünün patlak vermesinden bu yana Glastonbury, İngiltere'de iptal edilen en önemli kültürel etkinlik oldu.

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