GKRY'de Türk düşmanı örgüt: Yeni EOKA mı kuruldu?

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Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nde (GKRY) ortaya çıkan bir örgüt, Türkiye ve İngiltere’nin Kıbrıs Adası'ndaki varlığına karşı harekete geçti. Kendilerini "Devrimci Özgürlük Savaşçıları Hareketi” olarak açıklayan örgüt, sosyal medyada yaptığı paylaşımlarda KKTC'nin ve İngiliz üslerinin adadaki varlığını “işgal” olarak nitelendirdi.

Örgütün sosyal medyada "Agonisti Kiepalx" ismiyle açtığı hesapta, Kıbrıs'ta “kurtuluş mücadelesi” başlattıkları gibi skandal ifadeler yer aldı.

Örgütün simgesinde ise, Yunanistan'ın Osmanlı İmparatorluğu'na karşı başlattığı Mora isyanına atıfta bulunduğu görüldü.

'DEVLETİN KONTROLÜ OLMADAN ÇIKAMAZ'

CNN Türk Lefkoşa Temsilcisi Ömer bilge, GKRY'de kurulan örgütü şu sözlerle değerlendirdi:

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"Bu örgüte yeni örgüt demek yanlış aslında kendilerine 'Devrimci Özgürlük Savaşçıları Hareketi' ismi veren bir örgütten bahsediyoruz. Sosyal medya platformu X'ten örgütlendi. Sosyal medyada herkes hesap açabilir tabi ki ama bu örgüt ortaya çıktı. Esasen sadece sosyal medyada değiller. Örgütün, kuruluş tarihine baktığımız zaman geçen yıl temmuz ayını gösteriyor. Geçen yıl temmuz ayı önemli çünkü Kıbrıs Türk Barış Harekatı'nın 50. yıl dönümü. Örgüt, barış haraketının 50. yıl dönümünde kuruldu. Aradan geçen sürede sessizlik hakim ancak son günlerde yaygın bir şekilde örgüt kendisini göstermeye başladı. Yunanistan'ın Osmanlı'ya karşı başlattığı Mora isyanının yıl dönümü kutlamasında, otoparklarda, AVM'lerde ve Yunanistan'ın Türkiye aleyhtarı özel günlerinde pankartlarla ortaya çıkmaya başladı. Örgütün simgesinde, Mora isyanından gelen ateş ve çekiç yer alıyor. Bu tür örgütler, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nde devletin kontrolü olmadan çıkamaz.

'EOKA'NIN SÖYLEMLERİNİ KULLANIYOR'

Örgüt, Kıbrıs'taki Türklere yönelik katliamlar düzenleyen EOKA'nın söylemlerini kullanıyor. EOKA terör örgütünün ideolojisi, Güney Kıbrıs'taki iktidarda ya da sağ partilerde yaşamaya devam ediyor. EOKA zaman içerisinde siyasi parti oldu ve Ulusal Halk Cephesi (ELAM) kuruldu. ELAM, Yunanistan'da yasaklanan Altın Şafak Partisi'nin Kıbrıs koludur. ELAM'ın Rum parlamentosunda 2, Avrupa Parlamentosu'nda 1 milletveklili var. ELAM, siyah üniformalar giyerek Türklere karşı saldırılar düzenledi. Rum polisinin gözetimi altında Askeri disiplin içinde yürüyüşler yaptı. Kıbrıslı Türklere yönelik başka saldırıların altından da ELAM çıktı. Örgüt, ELAM'ın söylemlerini kullanıyor. Sosyal medyada örgütlenmelerinin arkasında kimliklerini gizli tutmak yatıyor.

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Gözden Kaçmasın Yunanistan’da geçit töreninde askerlerden küstah slogan Haberi görüntüle

SKANDALIN ARDINDAN HAREKETE GEÇTİLER

Örgüt ayrıca, Yunanistan Bağımsızlık Günü geçit töreni sırasında askerlerin attığı 'Kıbrıs Yunan'dır' sloganının hemen ardından harekete geçti. Örgütün hedefi ise, Kıbrıs'taki Türkleri ya da Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni yok etmek. Bu örgütün ismini, gelecek saldırılarda da duyarsak şaşırmayın"