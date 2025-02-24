GKRY'de panik! Havalimanında 'terör alarmı'

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Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ne (GKRY) bağlı Larnaka Havalimanı, Moldova'dan gelen bir uçaktaki "terör şüphelisi" ihbarı üzerine uçuşlara kapatıldı, güvenlik incelemelerinin ardından yaklaşık 5 saat sonra yeniden açıldı.

Rum basınında yer alan haberlere göre, Moldova'dan gelen bir uçakta bulunan "terör şüphelisi" ihbarı nedeniyle, Larnaka Havalimanı'nda uçuşlar durduruldu ve "terör alarmı" verildi.

Moldova'dan gelen uçakta arama yapılırken, Larnaka'ya gelen uçuşlar Baf kentindeki havalimanına yönlendirildi.

Philenews'e konuşan Rum güvenlik kaynakları, "terör alarmının" şüpheli bir yolcudan kaynaklandığını, ancak bunun bir uçak kaçırma olayı olmadığını belirtti.

GKRY Adalet Bakanı Marios Hartsiotis de basına yaptığı açıklamada, olayın polis tarafından ele alındığını ve söz konusu yolcunun sorgulandığını söyledi.

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Polisin incelemeleri ve "terör şüphelisi" yolcunun ifadesinin alınmasının ardından Larnaka Havalimanı'nda yaklaşık 5 saat sonra uçuşlar yeniden başlatıldı.

Geçen ay İsraillilere yönelik saldırı iddiası üzerine, İsrail gizli servisi ile güvenlik birimleri Larnaka Havalimanı'nda incelemelerde bulunmuştu.